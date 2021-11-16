https://ria.ru/20211116/kostin-1759294777.html

Костин ответил на вопрос о новых санкциях против России

Костин ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 16.11.2021

Костин ответил на вопрос о новых санкциях против России

Санкционный период в отношении РФ в целом еще не закончен, однако на текущий момент нет оснований говорить о новых ограничениях, заявил глава ВТБ Андрей Костин... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:46

2021-11-16T14:46

2021-11-16T14:50

экономика

белоруссия

минск

андрей костин (банкир)

втб

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Санкционный период в отношении РФ в целом еще не закончен, однако на текущий момент нет оснований говорить о новых ограничениях, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".Отвечая на вопрос, может ли повлиять ситуация на белорусско-польской границе на российскую экономику, он сказал: "Граница не между Россией и Польшей, а между суверенным государством Белоруссия и Польшей и другими странами. Поэтому тут, безусловно, никак мы не задействованы".На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов."Мы уже сталкивались с тем, что санкции носят всегда необоснованный характер в отношении России, но я, честно говоря, пока не вижу оснований для того, чтобы они были, хотя в целом санкционный, наверное, период еще не закончен. Хотя мы видим какой-то передых, в последнее время не было таких больших санкций системных, даже зависла идея относительно российского долга на вторичном рынке", - добавил он.В то же время Костин отметил, что рубль сейчас чувствует себя достаточно крепко. В среднем по году банк прогнозирует курс доллара на уровне 73-74 рубля.

https://ria.ru/20211116/bayden-1759231459.html

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758370462.html

белоруссия

минск

россия

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экономика, белоруссия, минск, андрей костин (банкир), втб, россия