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К Земле летит огромный астероид
К Земле летит потенциально опасный астероид - РИА Новости, 16.11.2021
К Земле летит огромный астероид
Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил об астероиде под названием 2016 JG12, летящем по направлению к Земле. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:21
2021-11-16T16:21
2021-11-16T18:05
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил об астероиде под названием 2016 JG12, летящем по направлению к Земле.По данным космического агентства, небесное тело пролетит рядом с нашей планетой 20 ноября на расстоянии 5,5 миллиона километров со скоростью 7,48 километра в секунду.2016 JG12 впервые обнаружили 3 мая 2016 года. Его диаметр составляет от 83 до 190 метров. Британский новостной портал Daily Star подсчитал, что он крупнее колеса обозрения "Лондонский глаз".На сайте NASA уточняется, что в последующие десятилетия астероид 2016 JG12 еще не раз будет пролетать мимо Земли, но не так близко, как в ноябре этого года.
https://ria.ru/20211111/asteroid-1758659423.html
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наса, космос - риа наука, земля
16:21 16.11.2021 (обновлено: 18:05 16.11.2021)
К Земле летит потенциально опасный астероид
NASA: астероид 2016 JG12 приблизится к Земле в эти выходные