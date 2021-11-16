https://ria.ru/20211116/kosmos-1759315225.html

К Земле летит огромный астероид

К Земле летит потенциально опасный астероид - РИА Новости, 16.11.2021

К Земле летит огромный астероид

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил об астероиде под названием 2016 JG12, летящем по направлению к Земле. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:21

2021-11-16T16:21

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил об астероиде под названием 2016 JG12, летящем по направлению к Земле.По данным космического агентства, небесное тело пролетит рядом с нашей планетой 20 ноября на расстоянии 5,5 миллиона километров со скоростью 7,48 километра в секунду.2016 JG12 впервые обнаружили 3 мая 2016 года. Его диаметр составляет от 83 до 190 метров. Британский новостной портал Daily Star подсчитал, что он крупнее колеса обозрения "Лондонский глаз".На сайте NASA уточняется, что в последующие десятилетия астероид 2016 JG12 еще не раз будет пролетать мимо Земли, но не так близко, как в ноябре этого года.

https://ria.ru/20211111/asteroid-1758659423.html

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