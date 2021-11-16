https://ria.ru/20211116/kosmos-1759291977.html

В Минобороны заявили о безопасности фрагментов космического аппарата

В Минобороны заявили о безопасности фрагментов космического аппарата - РИА Новости, 16.11.2021

В Минобороны заявили о безопасности фрагментов космического аппарата

Россия 15 ноября успешно провела испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:35

2021-11-16T14:35

2021-11-16T14:41

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия 15 ноября успешно провела испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", заявили в Минобороны России."В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - говорится в сообщении."США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования."Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - добавили в МО РФ.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/kosmos-1759272772.html

https://ria.ru/20211116/kosmos-1759289068.html

сша

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, вашингтон (город), оон, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), энтони блинкен, россия