https://ria.ru/20211116/kosmos-1759289068.html

Минобороны: США блокируют договор о запрете на размещение оружия в космосе

Минобороны: США блокируют договор о запрете на размещение оружия в космосе - РИА Новости, 16.11.2021

Минобороны: США блокируют договор о запрете на размещение оружия в космосе

Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:20

2021-11-16T14:20

2021-11-16T14:20

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе, заявили в Минобороны России."Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - говорится в сообщении.Россия много лет призывает США и другие державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, но США и союзники его блокируют, заявили в Минобороны России."Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, космос - риа наука, россия