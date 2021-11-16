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Минобороны: США блокируют договор о запрете на размещение оружия в космосе
Минобороны: США блокируют договор о запрете на размещение оружия в космосе - РИА Новости, 16.11.2021
Минобороны: США блокируют договор о запрете на размещение оружия в космосе
Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:20
2021-11-16T14:20
2021-11-16T14:20
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе, заявили в Минобороны России."Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - говорится в сообщении.Россия много лет призывает США и другие державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, но США и союзники его блокируют, заявили в Минобороны России."Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют", - говорится в сообщении.
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сша, оон, космос - риа наука, россия
Минобороны: США блокируют договор о запрете на размещение оружия в космосе
Минобороны: Вашингтон заявляет, что не желает связывать себя обязательствами по космосу