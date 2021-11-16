https://ria.ru/20211116/kosmos-1759281701.html

Лавров назвал обвинения в адрес России в угрозах мирному космосу лицемерием

Лавров назвал обвинения в адрес России в угрозах мирному космосу лицемерием - РИА Новости, 16.11.2021

Лавров назвал обвинения в адрес России в угрозах мирному космосу лицемерием

Обвинения США в том, что Россия якобы создаёт риски по мирному использованию космоса - лицемерие, подобных фактов нет, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:46

2021-11-16T13:46

2021-11-16T13:58

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обвинения США в том, что Россия якобы создаёт риски по мирному использованию космоса - лицемерие, подобных фактов нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее госдеп США заявил, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет искать вместе с союзниками способы отреагировать на испытание Россией противоспутниковых систем."Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет", - сказал министр во время пресс-конференции, комментируя обвинения США в адрес России."Мы бы предпочли, чтобы Соединенные Штаты вместо голословных обвинений все-таки конкретно сели за стол переговоров и обсудили свои озабоченности в связи с тем договором, который Россия и Китай предлагают для предотвращения этой гонки вооружений (в космосе) и который Соединенные Штаты не могут принять. Нам бы было очень интересно послушать не отговорки, а конкретную аргументированную позицию", - добавил министр.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ria.ru/20211116/oruzhie-1759214975.html

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сша, сергей лавров, космос - риа наука, россия, в мире, международная космическая станция (мкс), энтони блинкен