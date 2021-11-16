Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
Российская система контролирует обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе продолжает контролировать обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.
Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.
По данным источника РИА Новости, 16 ноября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС.
Вчера, 17:44Угроза для МКС от космического мусора миновала
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".