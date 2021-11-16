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Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС

Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС - РИА Новости, 16.11.2021

Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС

Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе продолжает контролировать обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС, сообщила... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:22

2021-11-16T11:22

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе продолжает контролировать обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС, сообщила пресс-служба "Роскосмоса"."Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении.В пресс-службе назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.По данным источника РИА Новости, 16 ноября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС.Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".

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