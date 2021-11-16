Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/kosmos-1759250917.html
Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС - РИА Новости, 16.11.2021
Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе продолжает контролировать обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС, сообщила... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:22
2021-11-16T11:22
сша
вашингтон (город)
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
энтони блинкен
институт космической политики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753224103_0:296:2456:1677_1920x0_80_0_0_fd0ee08587a26a2acd44455331cdccc7.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе продолжает контролировать обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС, сообщила пресс-служба "Роскосмоса"."Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении.В пресс-службе назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.По данным источника РИА Новости, 16 ноября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС.Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
https://ria.ru/20211115/mks-1759211401.html
https://ria.ru/20211115/mks-1759167488.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753224103_202:225:2178:1707_1920x0_80_0_0_ddb1d15ed0da6dad48394a4b4ceda8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, вашингтон (город), дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, энтони блинкен, институт космической политики, иван моисеев, россия
11:22 16.11.2021
 
Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС

Российская система контролирует обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС

© Фото : Космонавт Олег Новицкий/РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе продолжает контролировать обстановку после пролёта космического мусора мимо МКС, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 23:53
На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора
Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.
По данным источника РИА Новости, 16 ноября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 17:44
Угроза для МКС от космического мусора миновала
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
 
СШАВашингтон (город)Дмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаЭнтони БлинкенИнститут космической политикиИван МоисеевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
Лента новостейМолния
Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов