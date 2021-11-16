https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759313846.html

В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами

В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами - РИА Новости, 16.11.2021

В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами

Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:15

2021-11-16T16:15

2021-11-16T16:45

общество

здоровье - общество

александр башкин

россия

коронавирус в россии

сертификат о вакцинации

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом привлечь к активному сотрудничеству со следствием, заявил РИА Новости сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее сообщил РИА Новости, что планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.Он признал, что, согласно Уголовному кодексу РФ, состав преступления в действиях тех, кто покупает поддельные документы, безусловно, есть. "Но поскольку их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность, поскольку оно свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии, их надо простить и не привлекать к ответственности", - убеждён сенатор.Вместе с тем Башкин убеждён, что таких людей необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться. По словам сенатора, очевидно, что отечественное законодательство в сфере борьбы с пандемией коронавируса ещё придётся не раз серьезно совершенствовать."Например, есть ряд очевидных сложностей с определением иммунного статуса граждан, когда перенёсший болезнь, что называется, "на ногах", без обращения к врачу, не был занесён в базу и поэтому не получил QR-код. Здесь тоже надо думать, как решать эту проблему", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/sertifikat-1759255251.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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