https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759313846.html
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами - РИА Новости, 16.11.2021
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами
Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:15
2021-11-16T16:15
2021-11-16T16:45
общество
здоровье - общество
александр башкин
россия
коронавирус в россии
сертификат о вакцинации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758557922_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_fd8c676083dc0ef3b9e7d0eefbfcfa2a.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом привлечь к активному сотрудничеству со следствием, заявил РИА Новости сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее сообщил РИА Новости, что планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.Он признал, что, согласно Уголовному кодексу РФ, состав преступления в действиях тех, кто покупает поддельные документы, безусловно, есть. "Но поскольку их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность, поскольку оно свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии, их надо простить и не привлекать к ответственности", - убеждён сенатор.Вместе с тем Башкин убеждён, что таких людей необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться. По словам сенатора, очевидно, что отечественное законодательство в сфере борьбы с пандемией коронавируса ещё придётся не раз серьезно совершенствовать."Например, есть ряд очевидных сложностей с определением иммунного статуса граждан, когда перенёсший болезнь, что называется, "на ногах", без обращения к врачу, не был занесён в базу и поэтому не получил QR-код. Здесь тоже надо думать, как решать эту проблему", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/sertifikat-1759255251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758557922_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_7f7eb3f8a426e2caef0fbfd5149d4e87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, александр башкин, россия, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
16:15 16.11.2021 (обновлено: 16:45 16.11.2021)
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами
Сенатор Башкин: поддерживаю идею "амнистии" россиян с фальшивыми QR-кодами и сертификатами
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом привлечь к активному сотрудничеству со следствием, заявил РИА Новости сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин
.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее сообщил РИА Новости, что планирует направить в правительство РФ
депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.
"Прощать нельзя тех, кто продаёт поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо. Я абсолютно поддерживаю идею такой "амнистии", - заявил Башкин.
Он признал, что, согласно Уголовному кодексу РФ, состав преступления в действиях тех, кто покупает поддельные документы, безусловно, есть. "Но поскольку их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность, поскольку оно свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии, их надо простить и не привлекать к ответственности", - убеждён сенатор.
Вместе с тем Башкин убеждён, что таких людей необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться.
По словам сенатора, очевидно, что отечественное законодательство в сфере борьбы с пандемией коронавируса ещё придётся не раз серьезно совершенствовать.
"Например, есть ряд очевидных сложностей с определением иммунного статуса граждан, когда перенёсший болезнь, что называется, "на ногах", без обращения к врачу, не был занесён в базу и поэтому не получил QR-код. Здесь тоже надо думать, как решать эту проблему", - подчеркнул он.