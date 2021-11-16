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В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами - РИА Новости, 16.11.2021
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами
Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:15
2021-11-16T16:45
общество
здоровье - общество
александр башкин
россия
коронавирус в россии
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом привлечь к активному сотрудничеству со следствием, заявил РИА Новости сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее сообщил РИА Новости, что планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.Он признал, что, согласно Уголовному кодексу РФ, состав преступления в действиях тех, кто покупает поддельные документы, безусловно, есть. "Но поскольку их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность, поскольку оно свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии, их надо простить и не привлекать к ответственности", - убеждён сенатор.Вместе с тем Башкин убеждён, что таких людей необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться. По словам сенатора, очевидно, что отечественное законодательство в сфере борьбы с пандемией коронавируса ещё придётся не раз серьезно совершенствовать."Например, есть ряд очевидных сложностей с определением иммунного статуса граждан, когда перенёсший болезнь, что называется, "на ногах", без обращения к врачу, не был занесён в базу и поэтому не получил QR-код. Здесь тоже надо думать, как решать эту проблему", - подчеркнул он.
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общество, здоровье - общество, александр башкин, россия, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
16:15 16.11.2021 (обновлено: 16:45 16.11.2021)
 
В Совфеде поддержали идею "амнистии" россиян с поддельными сертификатами

Сенатор Башкин: поддерживаю идею "амнистии" россиян с фальшивыми QR-кодами и сертификатами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом все-таки решивших сделать прививку, необходимо простить, но при этом привлечь к активному сотрудничеству со следствием, заявил РИА Новости сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее сообщил РИА Новости, что планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.
"Прощать нельзя тех, кто продаёт поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо. Я абсолютно поддерживаю идею такой "амнистии", - заявил Башкин.
Он признал, что, согласно Уголовному кодексу РФ, состав преступления в действиях тех, кто покупает поддельные документы, безусловно, есть. "Но поскольку их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность, поскольку оно свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии, их надо простить и не привлекать к ответственности", - убеждён сенатор.
Вместе с тем Башкин убеждён, что таких людей необходимо активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться.
По словам сенатора, очевидно, что отечественное законодательство в сфере борьбы с пандемией коронавируса ещё придётся не раз серьезно совершенствовать.
"Например, есть ряд очевидных сложностей с определением иммунного статуса граждан, когда перенёсший болезнь, что называется, "на ногах", без обращения к врачу, не был занесён в базу и поэтому не получил QR-код. Здесь тоже надо думать, как решать эту проблему", - подчеркнул он.
Пассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр БашкинРоссияКоронавирус в РоссииСертификат о вакцинации
 
 
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