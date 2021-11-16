https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759263461.html
В России за сутки умерли 1240 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1240 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
В России за сутки умерли 1240 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время умерли 257 837 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:14
2021-11-16T12:14
2021-11-16T12:14
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здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время умерли 257 837 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1240 смертей... За весь период по России умерло 257 837 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге - 78, Подмосковье - 54.
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В России за сутки умерли 1240 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1240 пациентов с COVID-19, за все время — 257 837