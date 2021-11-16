https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759262834.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 16.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606), Подмосковье (2043), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:13

2021-11-16T12:13

2021-11-16T12:13

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606), Подмосковье (2043), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Санкт-Петербург 3131, 2 Москва 2606, 3 Московская область 2043", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 33, Чукотском автономном округе - 20, Ненецком автономном округе - 16.

https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759255778.html

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, санкт-петербург, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19