https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759262668.html

В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 34 161 человек после COVID-19, за все время поправились 7 846 448 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:12

2021-11-16T12:12

2021-11-16T12:12

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 34 161 человек после COVID-19, за все время поправились 7 846 448 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписали 7 387 человек, в Санкт-Петербурге - 3 419, Подмосковье - 2 553.В штабе обратили внимание на корректировку данных по выздоровевшим на 15 ноября в связи с технической ошибкой."По состоянию на 15 ноября количество выздоровевших в Магаданской области - 27 вместо 297. Количество выздоровевших в целом по стране на 15 ноября за сутки 27 702 (вместо 27 972). Общее количество выздоровевших по стране на 15 ноября 7 812 287 (вместо 7 812 557)", - уточнили в штабе.

https://ria.ru/20211116/izolyatsiya-1759246094.html

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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