https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759262668.html
В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 34 161 человек после COVID-19, за все время поправились 7 846 448 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:12
2021-11-16T12:12
2021-11-16T12:12
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 34 161 человек после COVID-19, за все время поправились 7 846 448 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписали 7 387 человек, в Санкт-Петербурге - 3 419, Подмосковье - 2 553.В штабе обратили внимание на корректировку данных по выздоровевшим на 15 ноября в связи с технической ошибкой."По состоянию на 15 ноября количество выздоровевших в Магаданской области - 27 вместо 297. Количество выздоровевших в целом по стране на 15 ноября за сутки 27 702 (вместо 27 972). Общее количество выздоровевших по стране на 15 ноября 7 812 287 (вместо 7 812 557)", - уточнили в штабе.
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В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 34 161 человека после COVID-19, за все время — 7 846 448