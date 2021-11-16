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Наука
https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html
Ученые назвали заболевания, риск которых снижают кофе и чай
Ученые назвали заболевания, риск которых снижают кофе и чай - РИА Новости, 16.11.2021
Ученые назвали заболевания, риск которых снижают кофе и чай
Употребление кофе и чая — напитков, содержащих кофеин — снижает риск инсульта и деменции. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировавшие данные... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:00
2021-11-16T22:00
наука
питание
чай
китай
здоровье
инсульт
деменция
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Употребление кофе и чая — напитков, содержащих кофеин — снижает риск инсульта и деменции. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировавшие данные крупнейшего британского биобанка. Оптимальным авторы считают потребление четырех-шести чашек этих напитков в день. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.Исследователи во главе с Юань Чжаном (Yuan Zhang) из Тяньцзиньского медицинского университета изучили данные 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank, которым в период с 2006-го по 2010-й было от 50 до 74 лет, и затем сравнили их с показателями здоровья тех же людей в 2020-м. Все участники в начале наблюдений были в целом здоровы, но затем у 5079 участников развилось старческое слабоумие, а 10 053 человека перенесли хотя бы один инсульт.Авторы сопоставили частоту инсультов и развития деменции с потреблением напитков, содержащих кофеин, и пришли к выводу, что употребление даже одной чашки чая или кофе в день снижает риск развития этих заболеваний, а максимальный защитный эффект дает ежедневное употребление двух-трех чашек кофе и двух-трех чашек чая. При такой комбинации ученые отметили снижение риска инсульта на 32 процента, а деменции — на 28 процентов.Хорошие показатели были также у тех, кто выпивал ежедневно три-пять чашек чая, или две-три чашки кофе, или четыре-шесть чашек чая и кофе. Кроме того, среди перенесших инсульт, исследователи зафиксировали меньший риск развития постинсультного слабоумия у тех, кто регулярно потреблял кофе, особенно латте."Наши результаты показали, что умеренное потребление кофе и чая по отдельности или в комбинации связано с более низким риском инсульта и деменции", — делают вывод авторы статьи.При этом они отмечают, что выявленная ими закономерность чисто статистическая, а не причинно-следственная, и они не рекомендуют использовать кофеин для предотвращения инсультов или деменции. Кроме того, они не проводили специальных исследований с участием реальных людей, а только анализировали их показатели, занесенные в биобанк, и не могут гарантировать достоверность предоставленной этими людьми информации.Тем не менее, ученые считают, что любые данные, которые могут быть потенциально полезны в борьбе с такими серьезными возрастными заболеваниями, как инсульт и деменция, заслуживают внимания.
https://ria.ru/20211110/maslo-1758441789.html
https://ria.ru/20210428/kofe-1730301180.html
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питание, чай, китай, здоровье, инсульт, деменция
22:00 16.11.2021
 

Ученые назвали заболевания, риск которых снижают кофе и чай

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Употребление кофе и чая — напитков, содержащих кофеин — снижает риск инсульта и деменции. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировавшие данные крупнейшего британского биобанка. Оптимальным авторы считают потребление четырех-шести чашек этих напитков в день. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.
Исследователи во главе с Юань Чжаном (Yuan Zhang) из Тяньцзиньского медицинского университета изучили данные 365 682 человек из британского биобанка UK Biobank, которым в период с 2006-го по 2010-й было от 50 до 74 лет, и затем сравнили их с показателями здоровья тех же людей в 2020-м. Все участники в начале наблюдений были в целом здоровы, но затем у 5079 участников развилось старческое слабоумие, а 10 053 человека перенесли хотя бы один инсульт.
Авторы сопоставили частоту инсультов и развития деменции с потреблением напитков, содержащих кофеин, и пришли к выводу, что употребление даже одной чашки чая или кофе в день снижает риск развития этих заболеваний, а максимальный защитный эффект дает ежедневное употребление двух-трех чашек кофе и двух-трех чашек чая. При такой комбинации ученые отметили снижение риска инсульта на 32 процента, а деменции — на 28 процентов.
Хорошие показатели были также у тех, кто выпивал ежедневно три-пять чашек чая, или две-три чашки кофе, или четыре-шесть чашек чая и кофе. Кроме того, среди перенесших инсульт, исследователи зафиксировали меньший риск развития постинсультного слабоумия у тех, кто регулярно потреблял кофе, особенно латте.
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"Наши результаты показали, что умеренное потребление кофе и чая по отдельности или в комбинации связано с более низким риском инсульта и деменции", — делают вывод авторы статьи.
При этом они отмечают, что выявленная ими закономерность чисто статистическая, а не причинно-следственная, и они не рекомендуют использовать кофеин для предотвращения инсультов или деменции. Кроме того, они не проводили специальных исследований с участием реальных людей, а только анализировали их показатели, занесенные в биобанк, и не могут гарантировать достоверность предоставленной этими людьми информации.
Тем не менее, ученые считают, что любые данные, которые могут быть потенциально полезны в борьбе с такими серьезными возрастными заболеваниями, как инсульт и деменция, заслуживают внимания.
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НаукаПитаниеЧайКитайЗдоровьеИнсультДеменция
 
 
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