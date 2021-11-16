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Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код

Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код - РИА Новости, 16.11.2021

Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код

QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании в Тюменской области с 3 декабря понадобится для посещения ночных клубов, салонов красоты,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:48

2021-11-16T11:48

2021-11-16T12:34

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ТЮМЕНЬ, 16 ноя - РИА Новости. QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании в Тюменской области с 3 декабря понадобится для посещения ночных клубов, салонов красоты, саун, бань, баз отдыха, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале "Оперативный штаб. Тюмень".Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности"."Мы расширяем круг объектов, для посещения которых потребуются QR-коды. Это все предприятия торговли, включая гипермаркеты площадью больше 4000 квадратных метров, это все предприятия общепита, за исключением предприятий в аэропорту, ЖД-вокзале, вдоль автомобильных дорог и в гостиницах для оказания услуг посетителям гостиниц. Большой перечень предприятий, которые оказывают услуги близко к клиенту. Это касается косметических салонов, парикмахерских, бань, аквапарков, массажных салонов, дискотек, боулингов. Все это для того, чтобы обезопасить наших земляков", - прокомментировал решение Моор.Ранее QR-коды тюменцам требовались для посещения крупных торгово-развлекательных центров, объектов культуры и спорта.

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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