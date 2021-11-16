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Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код
Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код - РИА Новости, 16.11.2021
Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код
QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании в Тюменской области с 3 декабря понадобится для посещения ночных клубов, салонов красоты,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:48
2021-11-16T12:34
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тюменская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ТЮМЕНЬ, 16 ноя - РИА Новости. QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании в Тюменской области с 3 декабря понадобится для посещения ночных клубов, салонов красоты, саун, бань, баз отдыха, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале "Оперативный штаб. Тюмень".Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности"."Мы расширяем круг объектов, для посещения которых потребуются QR-коды. Это все предприятия торговли, включая гипермаркеты площадью больше 4000 квадратных метров, это все предприятия общепита, за исключением предприятий в аэропорту, ЖД-вокзале, вдоль автомобильных дорог и в гостиницах для оказания услуг посетителям гостиниц. Большой перечень предприятий, которые оказывают услуги близко к клиенту. Это касается косметических салонов, парикмахерских, бань, аквапарков, массажных салонов, дискотек, боулингов. Все это для того, чтобы обезопасить наших земляков", - прокомментировал решение Моор.Ранее QR-коды тюменцам требовались для посещения крупных торгово-развлекательных центров, объектов культуры и спорта.
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общество, тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:48 16.11.2021 (обновлено: 12:34 16.11.2021)
 
Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код

В Тюменской области с 3 декабря понадобится QR-код для посещения ТЦ, ночных клубов и бань

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ТЮМЕНЬ, 16 ноя - РИА Новости. QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании в Тюменской области с 3 декабря понадобится для посещения ночных клубов, салонов красоты, саун, бань, баз отдыха, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале "Оперативный штаб. Тюмень".
Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".
"Мы расширяем круг объектов, для посещения которых потребуются QR-коды. Это все предприятия торговли, включая гипермаркеты площадью больше 4000 квадратных метров, это все предприятия общепита, за исключением предприятий в аэропорту, ЖД-вокзале, вдоль автомобильных дорог и в гостиницах для оказания услуг посетителям гостиниц. Большой перечень предприятий, которые оказывают услуги близко к клиенту. Это касается косметических салонов, парикмахерских, бань, аквапарков, массажных салонов, дискотек, боулингов. Все это для того, чтобы обезопасить наших земляков", - прокомментировал решение Моор.
Ранее QR-коды тюменцам требовались для посещения крупных торгово-развлекательных центров, объектов культуры и спорта.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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