https://ria.ru/20211116/klip-1759105649.html

Группа "Сурганова и оркестр" выпустила клип на песню "Ливень осенний"

Группа "Сурганова и оркестр" выпустила клип на песню "Ливень осенний" - РИА Новости, 16.11.2021

Группа "Сурганова и оркестр" выпустила клип на песню "Ливень осенний"

Участники российской рок-группы "Сурганова и Оркестр" представили на YouTube клип на песню "Ливень осенний". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T05:15

2021-11-16T05:15

2021-11-16T05:15

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светлана сурганова

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Сурганова и Оркестр" представили на YouTube клип на песню "Ливень осенний". Видео сняла Анастасия Лаврова, взяв за основу работы французского фотографа Жильбера Гарсена, известного своими сюрреалистичными черно-белыми снимками. В этом абстрактном пространстве, в окружении сфер, кубов и субстанции, напоминающей нефть, лидер группы Светлана Сурганова напевает строки из одноименного стихотворения испанского поэта Хуана Рамона Хименеса (в переводе Сергея Гончаренко), посвященного душевному опустошению. Зрители написали в комментариях под видео, что оно получилось "завораживающим". "Каждый кадр в клипе доведен до совершенства и складывается в картинку, от которой невозможно оторвать взгляд. Хочется смотреть бесконечно!", "Космическая геометрия и невероятная чувственность! Волшебно", — отметили пользователи. Композиция "Ливень осенний" вошла в двойной альбом группы "Все будет. Завтра", представленный в начале октября.

https://ria.ru/20211020/klip-1755180873.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, youtube, светлана сурганова