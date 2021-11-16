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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/klip-1759105649.html
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила клип на песню "Ливень осенний"
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила клип на песню "Ливень осенний" - РИА Новости, 16.11.2021
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила клип на песню "Ливень осенний"
Участники российской рок-группы "Сурганова и Оркестр" представили на YouTube клип на песню "Ливень осенний". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T05:15
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культура
новости культуры
музыка
youtube
светлана сурганова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Сурганова и Оркестр" представили на YouTube клип на песню "Ливень осенний". Видео сняла Анастасия Лаврова, взяв за основу работы французского фотографа Жильбера Гарсена, известного своими сюрреалистичными черно-белыми снимками. В этом абстрактном пространстве, в окружении сфер, кубов и субстанции, напоминающей нефть, лидер группы Светлана Сурганова напевает строки из одноименного стихотворения испанского поэта Хуана Рамона Хименеса (в переводе Сергея Гончаренко), посвященного душевному опустошению. Зрители написали в комментариях под видео, что оно получилось "завораживающим". "Каждый кадр в клипе доведен до совершенства и складывается в картинку, от которой невозможно оторвать взгляд. Хочется смотреть бесконечно!", "Космическая геометрия и невероятная чувственность! Волшебно", — отметили пользователи. Композиция "Ливень осенний" вошла в двойной альбом группы "Все будет. Завтра", представленный в начале октября.
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новости культуры, музыка, youtube, светлана сурганова
05:15 16.11.2021
 
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила клип на песню "Ливень осенний"

Участники группы "Сурганова и оркестр" выпустили клип на песню "Ливень осенний"

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Сурганова и Оркестр" представили на YouTube клип на песню "Ливень осенний".
Видео сняла Анастасия Лаврова, взяв за основу работы французского фотографа Жильбера Гарсена, известного своими сюрреалистичными черно-белыми снимками.
В этом абстрактном пространстве, в окружении сфер, кубов и субстанции, напоминающей нефть, лидер группы Светлана Сурганова напевает строки из одноименного стихотворения испанского поэта Хуана Рамона Хименеса (в переводе Сергея Гончаренко), посвященного душевному опустошению.
Зрители написали в комментариях под видео, что оно получилось "завораживающим". "Каждый кадр в клипе доведен до совершенства и складывается в картинку, от которой невозможно оторвать взгляд. Хочется смотреть бесконечно!", "Космическая геометрия и невероятная чувственность! Волшебно", — отметили пользователи.
Композиция "Ливень осенний" вошла в двойной альбом группы "Все будет. Завтра", представленный в начале октября.
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