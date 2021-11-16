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Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 16.11.2021
Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
Китай считает, что еще слишком рано делать какие-то комментарии относительно заявлений, что РФ испытала противоспутниковое оружие, заявил на брифинге во вторник РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:42
2021-11-16T11:42
сша
вашингтон (город)
мид кнр
f-15se
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
энтони блинкен
институт космической политики
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай считает, что еще слишком рано делать какие-то комментарии относительно заявлений, что РФ испытала противоспутниковое оружие, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408"."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также заметили, что Россия пока не выразила свою позицию по этому поводу, я думаю, что пока еще рано как-либо это комментировать", - заявил дипломат.Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
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сша, вашингтон (город), мид кнр, f-15se, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), энтони блинкен, институт космической политики, иван моисеев, россия, чжао лицзянь
11:42 16.11.2021
 
Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР

МИД КНР: о том, что Россия испытала противоспутниковое оружие, говорить пока рано

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай считает, что еще слишком рано делать какие-то комментарии относительно заявлений, что РФ испытала противоспутниковое оружие, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также заметили, что Россия пока не выразила свою позицию по этому поводу, я думаю, что пока еще рано как-либо это комментировать", - заявил дипломат.
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
11:22
Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
 
СШАВашингтон (город)МИД КНРF-15SEDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Энтони БлинкенИнститут космической политикиИван МоисеевРоссияЧжао Лицзянь
 
 
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