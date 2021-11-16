https://ria.ru/20211116/kitay-1759256316.html

Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР

Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 16.11.2021

Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР

Китай считает, что еще слишком рано делать какие-то комментарии относительно заявлений, что РФ испытала противоспутниковое оружие, заявил на брифинге во вторник РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:42

2021-11-16T11:42

2021-11-16T11:42

сша

вашингтон (город)

мид кнр

f-15se

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

энтони блинкен

институт космической политики

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай считает, что еще слишком рано делать какие-то комментарии относительно заявлений, что РФ испытала противоспутниковое оружие, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408"."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также заметили, что Россия пока не выразила свою позицию по этому поводу, я думаю, что пока еще рано как-либо это комментировать", - заявил дипломат.Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".

https://ria.ru/20211116/kosmos-1759250917.html

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вашингтон (город)

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сша, вашингтон (город), мид кнр, f-15se, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), энтони блинкен, институт космической политики, иван моисеев, россия, чжао лицзянь