https://ria.ru/20211116/kholesterin-1759256902.html

Ученые объяснили, зачем нужно есть горчицу каждый день

Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина - РИА Новости, 16.11.2021

Ученые объяснили, зачем нужно есть горчицу каждый день

Присутствие в рационе цельнозерновой горчицы способно понизить уровень "вредного" холестерина в крови, выяснила доктор Рут Фэйрчайлд из Университета Кардифф... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:44

2021-11-16T11:44

2021-11-16T21:02

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холестерин

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Присутствие в рационе цельнозерновой горчицы способно понизить уровень "вредного" холестерина в крови, выяснила доктор Рут Фэйрчайлд из Университета Кардифф Метрополитен в Великобритании. Результаты работы опубликованы на сайте вуза. В исследовании изучался эффект от ежедневного употребления одной чайной ложки приправы в течение 12 недель. Оно показало, что из 42 участников у 86% содержание холестерина в крови оказалось значительно ниже. В эксперименте участвовали добровольцы в возрасте от 40 до 70 лет, имеющие избыточный вес или страдающие ожирением. Они ели горчицу перед сном каждый вечер, намазывая ее на небольшой крекер или просто так. Продукт был одного бренда и с одинаковым составом.По словам Фэйрчайлд, у некоторых уровень холестерина упал на 10%, до безопасного верхнего предела. Она сравнила такой результат с долгой низкокалорийной диетой. Кроме того, горчица помогает нормализовать уровень глюкозы в крови. Автор исследования отметила, что такое питание полезно для людей с преддиабетом.

https://ria.ru/20211024/kholesterin-1755993295.html

https://ria.ru/20210923/kholesterin-1751481766.html

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в мире, кардифф, великобритания, здоровье - общество, холестерин