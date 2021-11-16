https://ria.ru/20211116/issledovanie-1759224441.html

Россияне от холода впадают в "трудовую спячку", показало исследование

Россияне от холода впадают в "трудовую спячку", показало исследование - РИА Новости, 16.11.2021

Россияне от холода впадают в "трудовую спячку", показало исследование

Почти половина россиян с приходом холодов начинают хуже работать, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", подготовленном для РИА... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:36

2021-11-16T08:36

2021-11-16T09:28

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Почти половина россиян с приходом холодов начинают хуже работать, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", подготовленном для РИА Новости.Так, большинство опрошенных (43 процента) отмечают ухудшение работоспособности при минусовых температурах, 39 процентов — более быструю утомляемость, 19 процентов — сонливость, 15 процентов — невозможность проснуться утром из-за темноты, 11 процентов — апатию из-за долгого отсутствия солнца, а шесть процентов — обострение депрессии.По словам респондентов, для борьбы с этими симптомами они начинают пить витамины (35 процентов), увеличивают потребление кофе (33 процента), активизируют занятия спортом (13 процентов), стараются больше гулять (10 процентов) или отдыхать (девять процентов).При этом 31 процент опрошенных признались, что зимой хотели бы полностью работать из дома, 25 процентов предпочли бы, чтобы рабочий день начинался позже — в светлое время суток, а 17 процентов — хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение дня.Один из предыдущих опросов "Зарплаты.ру" показал, что 37 процентов россиян мечтают о "тихом часе" в офисе, чтобы во время работы можно было вздремнуть.Онлайн-опрос проводился с 10 по 15 ноября во всех регионах страны, в нем принял участие 2001 респондент.

https://ria.ru/20211109/dogovor-1758312239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество