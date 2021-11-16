https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759216878.html
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе - РИА Новости, 16.11.2021
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, образовавшихся от уничтожения объекта в результате якобы проведенных РФ испытаний... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T02:50
2021-11-16T02:50
2021-11-16T03:10
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
вашингтон
билл нельсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, образовавшихся от уничтожения объекта в результате якобы проведенных РФ испытаний противоспутниковой ракеты, станция проходит рядом с облаком каждые 90 минут, заявил глава НАСА Билл Нельсон.Нельсон подчеркнул, что действия РФ поставили под угрозу не только американских, но и российских космонавтов, а также угрожали китайской станции."Космическая станция проходит через или рядом с облаком каждые 90 минут, но укрываться необходимость была только во второй и третий проход, такой вывод был сделан на основе оценки рисков", - заявил Нельсон.
https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759215613.html
россия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, вашингтон, билл нельсон
02:50 16.11.2021 (обновлено: 03:10 16.11.2021)
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
Глава НАСА Нельсон: российские испытания вынудили экипаж МКС предпринять аварийные меры