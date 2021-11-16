Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759216878.html
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе - РИА Новости, 16.11.2021
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, образовавшихся от уничтожения объекта в результате якобы проведенных РФ испытаний... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T02:50
2021-11-16T03:10
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
вашингтон
билл нельсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, образовавшихся от уничтожения объекта в результате якобы проведенных РФ испытаний противоспутниковой ракеты, станция проходит рядом с облаком каждые 90 минут, заявил глава НАСА Билл Нельсон.Нельсон подчеркнул, что действия РФ поставили под угрозу не только американских, но и российских космонавтов, а также угрожали китайской станции."Космическая станция проходит через или рядом с облаком каждые 90 минут, но укрываться необходимость была только во второй и третий проход, такой вывод был сделан на основе оценки рисков", - заявил Нельсон.
https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759215613.html
россия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, вашингтон, билл нельсон
02:50 16.11.2021 (обновлено: 03:10 16.11.2021)
 
В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе

Глава НАСА Нельсон: российские испытания вынудили экипаж МКС предпринять аварийные меры

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, образовавшихся от уничтожения объекта в результате якобы проведенных РФ испытаний противоспутниковой ракеты, станция проходит рядом с облаком каждые 90 минут, заявил глава НАСА Билл Нельсон.

"Из-за образовавшихся в результате разрушительных испытаний российских противоспутниковых систем обломков астронавты и космонавты Международной космической станции предприняли срочные меры для обеспечения безопасности", - говорится в заявлении Нельсона, опубликованном на сайте космического агентства.

Нельсон подчеркнул, что действия РФ поставили под угрозу не только американских, но и российских космонавтов, а также угрожали китайской станции.
"Космическая станция проходит через или рядом с облаком каждые 90 минут, но укрываться необходимость была только во второй и третий проход, такой вывод был сделан на основе оценки рисков", - заявил Нельсон.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
01:57
Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
 
НАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияВашингтонБилл Нельсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
11:07Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
11:07Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
Лента новостейМолния
Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дроновВакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляцииРоспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19