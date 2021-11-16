https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759216878.html

В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе

В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе - РИА Новости, 16.11.2021

В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе

Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, образовавшихся от уничтожения объекта в результате якобы проведенных РФ испытаний... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:50

2021-11-16T02:50

2021-11-16T03:10

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

вашингтон

билл нельсон

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, образовавшихся от уничтожения объекта в результате якобы проведенных РФ испытаний противоспутниковой ракеты, станция проходит рядом с облаком каждые 90 минут, заявил глава НАСА Билл Нельсон.Нельсон подчеркнул, что действия РФ поставили под угрозу не только американских, но и российских космонавтов, а также угрожали китайской станции."Космическая станция проходит через или рядом с облаком каждые 90 минут, но укрываться необходимость была только во второй и третий проход, такой вывод был сделан на основе оценки рисков", - заявил Нельсон.

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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, вашингтон, билл нельсон