https://ria.ru/20211116/interpol-1759225800.html

В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине

В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине - РИА Новости, 16.11.2021

В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине

Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:58

2021-11-16T08:58

2021-11-16T08:58

происшествия

красноярск

красноярский край

интерпол

россия

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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на Украине, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.В полиции сообщили, что ранее правоохранительные органы Украины возбудили в отношении задержанного дела за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы или похищения, создание преступного сообщества. Оперативники установили, что мужчина скрывается в Красноярске и работает охранником в одном из развлекательных заведений города. Также стало известно, что разыскиваемый ранее являлся выступающим бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств.В ведомстве пояснили, что мужчина арестован на два месяца, проверяется законность его пребывания в России. Решается вопрос об экстрадиции.

https://ria.ru/20211110/video-1758367100.html

красноярск

красноярский край

россия

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происшествия, красноярск, красноярский край, интерпол, россия