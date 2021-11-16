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В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине
В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине - РИА Новости, 16.11.2021
В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине
Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:58
2021-11-16T08:58
происшествия
красноярск
красноярский край
интерпол
россия
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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на Украине, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.В полиции сообщили, что ранее правоохранительные органы Украины возбудили в отношении задержанного дела за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы или похищения, создание преступного сообщества. Оперативники установили, что мужчина скрывается в Красноярске и работает охранником в одном из развлекательных заведений города. Также стало известно, что разыскиваемый ранее являлся выступающим бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств.В ведомстве пояснили, что мужчина арестован на два месяца, проверяется законность его пребывания в России. Решается вопрос об экстрадиции.
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происшествия, красноярск, красноярский край, интерпол, россия
08:58 16.11.2021
 
В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине

Интерпол в Красноярске задержал экс-бойца, разыскиваемого за преступления на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на Украине, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
В полиции сообщили, что ранее правоохранительные органы Украины возбудили в отношении задержанного дела за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы или похищения, создание преступного сообщества. Оперативники установили, что мужчина скрывается в Красноярске и работает охранником в одном из развлекательных заведений города. Также стало известно, что разыскиваемый ранее являлся выступающим бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств.
"Сотрудниками отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН на транспорте управления Росгвардии по краю задержан 24-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение тяжких преступлений на территории другого государства", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что мужчина арестован на два месяца, проверяется законность его пребывания в России. Решается вопрос об экстрадиции.
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