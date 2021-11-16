В Красноярске задержали мужчину, разыскиваемого за преступления на Украине
Интерпол в Красноярске задержал экс-бойца, разыскиваемого за преступления на Украине
КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на Украине, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
В полиции сообщили, что ранее правоохранительные органы Украины возбудили в отношении задержанного дела за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы или похищения, создание преступного сообщества. Оперативники установили, что мужчина скрывается в Красноярске и работает охранником в одном из развлекательных заведений города. Также стало известно, что разыскиваемый ранее являлся выступающим бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств.
"Сотрудниками отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН на транспорте управления Росгвардии по краю задержан 24-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение тяжких преступлений на территории другого государства", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что мужчина арестован на два месяца, проверяется законность его пребывания в России. Решается вопрос об экстрадиции.
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