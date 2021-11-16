https://ria.ru/20211116/granitsa-1759378912.html

Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 16.11.2021

Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе

США обеспокоены сообщениями о возобновлении боестолкновений между Арменией и Азербайджаном, призывают обе стороны прекратить боевые действия и возобновить... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:23

2021-11-16T22:23

2021-11-16T22:32

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о возобновлении боестолкновений между Арменией и Азербайджаном, призывают обе стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, в том числе по линии ОБСЕ, заявил РИА Новости представитель госдепартамента."Мы ознакомились с внушающими озабоченность сегодняшними сообщениями об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем обе стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к субстантивным переговорам, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом", - сказал высокопоставленный дипломат в ответ на просьбу прокомментировать последние события.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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