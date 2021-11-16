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Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 16.11.2021
Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
США обеспокоены сообщениями о возобновлении боестолкновений между Арменией и Азербайджаном, призывают обе стороны прекратить боевые действия и возобновить... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:23
2021-11-16T22:23
2021-11-16T22:32
в мире
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азербайджан
сша
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мид армении
минобороны армении
минобороны азербайджана
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о возобновлении боестолкновений между Арменией и Азербайджаном, призывают обе стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, в том числе по линии ОБСЕ, заявил РИА Новости представитель госдепартамента."Мы ознакомились с внушающими озабоченность сегодняшними сообщениями об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем обе стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к субстантивным переговорам, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, для поиска всеобъемлющих решений всех неурегулированных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом", - сказал высокопоставленный дипломат в ответ на просьбу прокомментировать последние события.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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РИА Новости
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в мире, армения, азербайджан, сша, обсе, мид армении, минобороны армении, минобороны азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе
22:23 16.11.2021 (обновлено: 22:32 16.11.2021)
Госдеп отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Госдеп призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры