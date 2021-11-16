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Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе

Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе - РИА Новости, 16.11.2021

Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе

Министерство обороны Армении сообщило о прекращении при посредничестве РФ с 17.30 мск огня на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:51

2021-11-16T20:51

2021-11-16T21:05

в мире

армения

азербайджан

россия

обострение конфликта в нагорном карабахе

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о прекращении при посредничестве РФ с 17.30 мск огня на границе с Азербайджаном."Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18.30 (17.30 мск) огонь на восточном участке (армяно-азербайджанской границы – ред.) был прекращен, обстановка относительно стабилизировалась", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что в ходе боестолкновений "противник понес большие потери в живой силе, несколько единиц бронетехники были уничтожены или выведены из строя"."У Армянской стороны также есть потери. В данный момент есть уточненные данные об одном погибшем, военнослужащем контрактной службы рядовом Меружане Арутюняна 1991 года рождения. Количество раненных также уточняется. Еще 12 военнослужащих были пленены", - отмечается в сообщении.

армения

азербайджан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, россия, обострение конфликта в нагорном карабахе, ситуация на армяно-азербайджанской границе