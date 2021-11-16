https://ria.ru/20211116/granitsa-1759370894.html
Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе
Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе - РИА Новости, 16.11.2021
Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе
Министерство обороны Армении сообщило о прекращении при посредничестве РФ с 17.30 мск огня на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:51
2021-11-16T20:51
2021-11-16T21:05
в мире
армения
азербайджан
россия
обострение конфликта в нагорном карабахе
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о прекращении при посредничестве РФ с 17.30 мск огня на границе с Азербайджаном."Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18.30 (17.30 мск) огонь на восточном участке (армяно-азербайджанской границы – ред.) был прекращен, обстановка относительно стабилизировалась", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что в ходе боестолкновений "противник понес большие потери в живой силе, несколько единиц бронетехники были уничтожены или выведены из строя"."У Армянской стороны также есть потери. В данный момент есть уточненные данные об одном погибшем, военнослужащем контрактной службы рядовом Меружане Арутюняна 1991 года рождения. Количество раненных также уточняется. Еще 12 военнослужащих были пленены", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, азербайджан, россия, обострение конфликта в нагорном карабахе, ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:51 16.11.2021 (обновлено: 21:05 16.11.2021)
Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе
Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе при посредничестве России
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости.
Министерство обороны Армении
сообщило о прекращении при посредничестве РФ с 17.30 мск огня на границе с Азербайджаном
.
"Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18.30 (17.30 мск) огонь на восточном участке (армяно-азербайджанской границы – ред.) был прекращен, обстановка относительно стабилизировалась", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что в ходе боестолкновений "противник понес большие потери в живой силе, несколько единиц бронетехники были уничтожены или выведены из строя".
"У Армянской стороны также есть потери. В данный момент есть уточненные данные об одном погибшем, военнослужащем контрактной службы рядовом Меружане Арутюняна 1991 года рождения. Количество раненных также уточняется. Еще 12 военнослужащих были пленены", - отмечается в сообщении.