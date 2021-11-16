https://ria.ru/20211116/granitsa-1759362316.html

В Белоруссии потребовали объяснить применение Польшей спецсредств

В Белоруссии потребовали объяснить применение Польшей спецсредств - РИА Новости, 16.11.2021

В Белоруссии потребовали объяснить применение Польшей спецсредств

Государственный погранкомитет Белоруссии сообщил, что направил Польше запрос с требованием пояснить применение спецсредств в отношении ближневосточных беженцев, РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:42

2021-11-16T19:42

2021-11-16T19:56

в мире

белоруссия

польша

минск

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии сообщил, что направил Польше запрос с требованием пояснить применение спецсредств в отношении ближневосточных беженцев, находившихся на белорусской территории."Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев", - сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского комитета.Так же государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что применение спецсредств Польшей против ближневосточных беженцев, находившихся на белорусской стороне, нарушает международные нормы, может быть расценено как попытка прямой агрессии против Минска."Обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежище. Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского комитета.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759300716.html

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии