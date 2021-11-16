МИД Белоруссии опроверг заявления о мигрантах, прилетающих через Москву
МИД Белоруссии опроверг заявления о том, что мигранты в Минск прилетают через Москву
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
"После проведенной проверки оказалось, что на пяти рейсах "Белавиа" из Москвы вчера был только один иностранец", - сказал Глаз в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, "в прошлый четверг, например, из Франции через Ла-Манш переплыли за один день тысячи нелегальных мигрантов". "Получается, что Франция привлекает нелегальных мигрантов к себе?" - задается вопросом официальный представитель МИД Белоруссии.
Он отметил, что Минск "очень тщательно относится к вопросам нелегальной миграции". "Несколько месяцев назад мы ужесточили подход к выдаче виз, к паспортному контролю. Более 30 туристических фирм, систематически нарушавших миграционное законодательство, в течении только одного месяца были отстранены от подачи заявок. В октябре мы полностью прекратили выдачу виз из ряда стран миграционного риска. Сегодня, по данным МВД, порядка 8 тысяч иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, были выдворены или не пропущены на территорию Беларуси. Мы очень серьезно к этому относимся. Абсурдно даже полагать, что мы каким-то образом стимулируем эти процессы", - сказал он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.