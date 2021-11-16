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https://ria.ru/20211116/granitsa-1759323372.html
МИД Белоруссии опроверг заявления о мигрантах, прилетающих через Москву
МИД Белоруссии опроверг заявления о мигрантах, прилетающих через Москву - РИА Новости, 16.11.2021
МИД Белоруссии опроверг заявления о мигрантах, прилетающих через Москву
Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз опроверг заявления властей Литвы о том, что нелегальные мигранты прилетают в Минск через Москву, по его... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:49
2021-11-16T16:49
в мире
мид белоруссии
александр лукашенко
белавиа
гитанас науседа
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз опроверг заявления властей Литвы о том, что&nbsp; нелегальные мигранты прилетают в Минск через Москву, по его словам, на пяти рейсах "Белавиа" из российской столицы в понедельник был только один иностранец.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства."После проведенной проверки оказалось, что на пяти рейсах "Белавиа" из Москвы вчера был только один иностранец", - сказал Глаз в эфире телеканала "Россия 24".По словам дипломата, "в прошлый четверг, например, из Франции через Ла-Манш переплыли за один день тысячи нелегальных мигрантов". "Получается, что Франция привлекает нелегальных мигрантов к себе?" - задается вопросом официальный представитель МИД Белоруссии.Он отметил, что Минск "очень тщательно относится к вопросам нелегальной миграции". "Несколько месяцев назад мы ужесточили подход к выдаче виз, к паспортному контролю. Более 30 туристических фирм, систематически нарушавших миграционное законодательство, в течении только одного месяца были отстранены от подачи заявок. В октябре мы полностью прекратили выдачу виз из ряда стран миграционного риска. Сегодня, по данным МВД, порядка 8 тысяч иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, были выдворены или не пропущены на территорию Беларуси. Мы очень серьезно к этому относимся. Абсурдно даже полагать, что мы каким-то образом стимулируем эти процессы", - сказал он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, мид белоруссии, александр лукашенко, белавиа, гитанас науседа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:49 16.11.2021
 
МИД Белоруссии опроверг заявления о мигрантах, прилетающих через Москву

МИД Белоруссии опроверг заявления о том, что мигранты в Минск прилетают через Москву

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз опроверг заявления властей Литвы о том, что  нелегальные мигранты прилетают в Минск через Москву, по его словам, на пяти рейсах "Белавиа" из российской столицы в понедельник был только один иностранец.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
"После проведенной проверки оказалось, что на пяти рейсах "Белавиа" из Москвы вчера был только один иностранец", - сказал Глаз в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, "в прошлый четверг, например, из Франции через Ла-Манш переплыли за один день тысячи нелегальных мигрантов". "Получается, что Франция привлекает нелегальных мигрантов к себе?" - задается вопросом официальный представитель МИД Белоруссии.
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 19:18
Глава "Белавиа" опроверг заявления о мигрантах, летящих через Москву
Он отметил, что Минск "очень тщательно относится к вопросам нелегальной миграции". "Несколько месяцев назад мы ужесточили подход к выдаче виз, к паспортному контролю. Более 30 туристических фирм, систематически нарушавших миграционное законодательство, в течении только одного месяца были отстранены от подачи заявок. В октябре мы полностью прекратили выдачу виз из ряда стран миграционного риска. Сегодня, по данным МВД, порядка 8 тысяч иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, были выдворены или не пропущены на территорию Беларуси. Мы очень серьезно к этому относимся. Абсурдно даже полагать, что мы каким-то образом стимулируем эти процессы", - сказал он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелавиаГитанас НауседаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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