https://ria.ru/20211116/granitsa-1759306978.html

Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров"

Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров" - РИА Новости, 16.11.2021

Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров"

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы "Искандер", но при необходимости российские могут быть размещены... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:44

2021-11-16T15:44

2021-11-16T16:03

в мире

белоруссия

россия

министерство обороны белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/17/1555981765_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_bf0ee8b0608bd073004eaac8383d0165.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы "Искандер", но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи."Искандер - это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", - заявил министр в интервью Al Jazeera, видео предоставлено министерством обороны.Так же глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещать в стране военные базы РФ нужды нет, достаточно имеющейся общей группировки войск."Зачем они нам здесь нужны? Если у нас есть союзное государство, у нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входит вся армия вооруженных сил республики Беларусь и часть сил и средств от Российской Федерации, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно. Если будет необходимость, вот же Россия совсем рядышком. Они все будут у нас на территории. Размещать зачем какие-то дополнительные авиационные базы. Они нам не нужны", - заявил министр в интервью Al Jazeera, видео предоставлено министерством обороны.Он добавил, что Белоруссия и Россия готовят свои вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовывается совместное дежурство."Мы изучаем новую технику, изучаем опыт, где-то своим делимся опытом", - добавил Хренин.

https://ria.ru/20211116/lukashenko-1759248311.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии