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Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров"
Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров" - РИА Новости, 16.11.2021
Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров"
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы "Искандер", но при необходимости российские могут быть размещены... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:44
2021-11-16T16:03
в мире
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы "Искандер", но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи."Искандер - это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", - заявил министр в интервью Al Jazeera, видео предоставлено министерством обороны.Так же глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещать в стране военные базы РФ нужды нет, достаточно имеющейся общей группировки войск."Зачем они нам здесь нужны? Если у нас есть союзное государство, у нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входит вся армия вооруженных сил республики Беларусь и часть сил и средств от Российской Федерации, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно. Если будет необходимость, вот же Россия совсем рядышком. Они все будут у нас на территории. Размещать зачем какие-то дополнительные авиационные базы. Они нам не нужны", - заявил министр в интервью Al Jazeera, видео предоставлено министерством обороны.Он добавил, что Белоруссия и Россия готовят свои вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовывается совместное дежурство."Мы изучаем новую технику, изучаем опыт, где-то своим делимся опытом", - добавил Хренин.
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в мире, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии
15:44 16.11.2021 (обновлено: 16:03 16.11.2021)
 
Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров"

Глава Минобороны Белоруссии Хренин допустил размещение российских "Искандеров"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне "Алабино"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы "Искандер", но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи.
"Искандер - это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", - заявил министр в интервью Al Jazeera, видео предоставлено министерством обороны.
Так же глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещать в стране военные базы РФ нужды нет, достаточно имеющейся общей группировки войск.
"Зачем они нам здесь нужны? Если у нас есть союзное государство, у нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входит вся армия вооруженных сил республики Беларусь и часть сил и средств от Российской Федерации, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно. Если будет необходимость, вот же Россия совсем рядышком. Они все будут у нас на территории. Размещать зачем какие-то дополнительные авиационные базы. Они нам не нужны", - заявил министр в интервью Al Jazeera, видео предоставлено министерством обороны.
Он добавил, что Белоруссия и Россия готовят свои вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовывается совместное дежурство.
"Мы изучаем новую технику, изучаем опыт, где-то своим делимся опытом", - добавил Хренин.
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