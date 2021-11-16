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Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе - РИА Новости, 16.11.2021
Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
Мигрант с Ближнего Востока на белорусско-польской границе рассказал, что на улице очень холодно, дети болеют и кашляют. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:33
2021-11-16T11:33
в мире
оон
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
здоровье - общество
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Мигрант с Ближнего Востока на белорусско-польской границе рассказал, что на улице очень холодно, дети болеют и кашляют.По словам беженца, эти люди умрут, если и дальше будут там оставаться. "Нам нужен ответ как можно быстрее", - добавил он.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211116/migranty-1759241042.html
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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:33 16.11.2021
 
Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе

Мигрант на белорусско-польской границе рассказал, что на улице очень холодно, дети болеют

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока жгут костер у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока жгут костер у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Мигрант с Ближнего Востока на белорусско-польской границе рассказал, что на улице очень холодно, дети болеют и кашляют.
"Погода экстремально холодная. До утра я слышал, как сотни детей плакали. Было очень-очень холодно. Мой брат болеет сейчас, ему 10 лет, он очень кашляет. Другие дети тоже кашляют", - сказал он РИА Новости.
По словам беженца, эти люди умрут, если и дальше будут там оставаться. "Нам нужен ответ как можно быстрее", - добавил он.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
10:39
В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 17:20
В Белоруссии ответили на заявления ЕС об организации нелегальной миграции
 
В миреООНБелоруссияМинскЛатвияПольшаАлександр ЛукашенкоЗдоровье - ОбществоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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