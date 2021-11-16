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Портал госуслуг поставил абсолютный рекорд по посещениям
Портал госуслуг поставил абсолютный рекорд по посещениям - РИА Новости, 16.11.2021
Портал госуслуг поставил абсолютный рекорд по посещениям
Портал "Госуслуги" в понедельник поставил абсолютный рекорд по количеству посещений - более 20 миллионов, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:59
2021-11-16T15:59
2021-11-16T16:01
общество
госуслуги
михаил осеевский
ростелеком
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Портал "Госуслуги" в понедельник поставил абсолютный рекорд по количеству посещений - более 20 миллионов, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Михаил Владимирович, вы совершенно справедливо отметили, что портал государственных услуг за последний год превратился в основной канал взаимодействия граждан с государством. Такое поручение было и от президента, и от правительства. За последний год почти в 20 раз выросло количество людей, которые ежедневно посещают портал. Вчера был абсолютный рекорд - более 20 миллионов посещений", - сказал Осеевский.Он указал, что в настоящее время около 80% основных сервисов и услуг россияне могут получать дистанционно, и подавая заявку, и получая ответ.
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2021-11-16T15:59
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общество, госуслуги, михаил осеевский, ростелеком, россия, видео
15:59 16.11.2021 (обновлено: 16:01 16.11.2021)
Портал госуслуг поставил абсолютный рекорд по посещениям
Портал "Госуслуги" 15 ноября зарегистрировал рекордное число посещений, более 20 миллионов