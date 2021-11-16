https://ria.ru/20211116/gosuslugi-1759310761.html

Портал госуслуг поставил абсолютный рекорд по посещениям

Портал госуслуг поставил абсолютный рекорд по посещениям - РИА Новости, 16.11.2021

Портал госуслуг поставил абсолютный рекорд по посещениям

Портал "Госуслуги" в понедельник поставил абсолютный рекорд по количеству посещений - более 20 миллионов, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:59

2021-11-16T15:59

2021-11-16T16:01

общество

госуслуги

михаил осеевский

ростелеком

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_751b66cddcc2760454f478fda815198b.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Портал "Госуслуги" в понедельник поставил абсолютный рекорд по количеству посещений - более 20 миллионов, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Михаил Владимирович, вы совершенно справедливо отметили, что портал государственных услуг за последний год превратился в основной канал взаимодействия граждан с государством. Такое поручение было и от президента, и от правительства. За последний год почти в 20 раз выросло количество людей, которые ежедневно посещают портал. Вчера был абсолютный рекорд - более 20 миллионов посещений", - сказал Осеевский.Он указал, что в настоящее время около 80% основных сервисов и услуг россияне могут получать дистанционно, и подавая заявку, и получая ответ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-11-16T15:59 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, михаил осеевский, ростелеком, россия, видео