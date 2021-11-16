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Путин изменил состав президиума Госсовета
Путин изменил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 16.11.2021
Путин изменил состав президиума Госсовета
Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:12
2021-11-16T10:24
политика
курганская область
уральский фо
владимир путин
владимир якушев
государственный совет рф
александр дрозденко
сергей меняйло
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов."Внести в состав президиума Государственного совета Российской Федерации, утвержденный распоряжением президента России от 21 декабря 2020 г. № 310-рп "Об утверждении состава президиума Государственного совета Российской Федерации (Собрание законодательства России, 2020, № 52, ст. 8801), следующие изменения", — говорится в тексте документа.В обновленную структуру вошли:Президиум покинули десять человек: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбуржья Денис Паслер, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Коми Владимир Уйба и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Распоряжение вступило в силу со дня подписания — 15 ноября.Госсовет формирует и возглавляет президент, главные функции — обеспечение работы и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов в социально-экономическом развитии страны.
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политика, курганская область, уральский фо, владимир путин, владимир якушев, государственный совет рф, александр дрозденко, сергей меняйло, радий хабиров, дмитрий артюхов, вадим шумков, олег хорохордин, игорь бабушкин, владимир солодов, владислав шапша, россия
07:12 16.11.2021 (обновлено: 10:24 16.11.2021)
 
Путин изменил состав президиума Госсовета

Владимир Путин утвердил изменения в составе президиума Государственного совета России

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
"Внести в состав президиума Государственного совета Российской Федерации, утвержденный распоряжением президента России от 21 декабря 2020 г. № 310-рп "Об утверждении состава президиума Государственного совета Российской Федерации (Собрание законодательства России, 2020, № 52, ст. 8801), следующие изменения", — говорится в тексте документа.
В обновленную структуру вошли:
  • губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;
  • губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;
  • губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;
  • глава Узловского района Тульской области Марина Карташова;
  • глава Северной Осетии Сергей Меняйло;
  • губернатор Камчатки Владимир Солодов;
  • глава Башкирии Радий Хабиров;
  • глава Республики Алтай Олег Хорохордин;
  • губернатор Калужской области Владислав Шапша;
  • губернатор Курганской области Вадим Шумков;
  • полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.
Президиум покинули десять человек: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбуржья Денис Паслер, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Коми Владимир Уйба и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Распоряжение вступило в силу со дня подписания — 15 ноября.
Госсовет формирует и возглавляет президент, главные функции — обеспечение работы и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов в социально-экономическом развитии страны.
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект
24 ноября 2020, 12:43Инфографика
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект
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ПолитикаКурганская областьУральский ФОВладимир ПутинВладимир ЯкушевГосударственный совет РФАлександр ДрозденкоСергей МеняйлоРадий ХабировДмитрий АртюховВадим ШумковОлег ХорохординИгорь БабушкинВладимир СолодовВладислав ШапшаРоссия
 
 
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