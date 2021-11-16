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Путин изменил состав президиума Госсовета

Путин изменил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 16.11.2021

Путин изменил состав президиума Госсовета

Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T07:12

2021-11-16T07:12

2021-11-16T10:24

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уральский фо

владимир путин

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государственный совет рф

александр дрозденко

сергей меняйло

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов."Внести в состав президиума Государственного совета Российской Федерации, утвержденный распоряжением президента России от 21 декабря 2020 г. № 310-рп "Об утверждении состава президиума Государственного совета Российской Федерации (Собрание законодательства России, 2020, № 52, ст. 8801), следующие изменения", — говорится в тексте документа.В обновленную структуру вошли:Президиум покинули десять человек: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбуржья Денис Паслер, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Коми Владимир Уйба и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Распоряжение вступило в силу со дня подписания — 15 ноября.Госсовет формирует и возглавляет президент, главные функции — обеспечение работы и взаимодействия органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов в социально-экономическом развитии страны.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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