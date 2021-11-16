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Проект о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму
Проект о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму - РИА Новости, 16.11.2021
Проект о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму
Законопроект Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) по внесению поправок к закону... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:41
2021-11-16T16:41
2021-11-16T16:49
политика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Законопроект Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) по внесению поправок к закону об иноагентах поступил в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.Ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры. Как сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, поправки подготовлены совместно с СЖР."Документ действительно пришел. Изучаем", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости
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РИА Новости
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политика, союз журналистов россии, госдума рф
16:41 16.11.2021 (обновлено: 16:49 16.11.2021)
Проект о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму
Проект СПЧ и СЖР о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму