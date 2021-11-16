https://ria.ru/20211116/gosduma-1759320960.html

Проект о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму

Проект о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму - РИА Новости, 16.11.2021

Проект о поправках к закону об иноагентах поступил в Госдуму

Законопроект Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) по внесению поправок к закону... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:41

2021-11-16T16:41

2021-11-16T16:49

политика

союз журналистов россии

госдума рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Законопроект Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) по внесению поправок к закону об иноагентах поступил в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.Ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры. Как сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, поправки подготовлены совместно с СЖР."Документ действительно пришел. Изучаем", - сказал собеседник агентства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, союз журналистов россии, госдума рф