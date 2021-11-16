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Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах

Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 16.11.2021

Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет планирует провести встречу с руководителем... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:13

2021-11-16T11:13

2021-11-16T11:24

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет планирует провести встречу с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко по законопроектам о QR-кодах."Законопроект ушел в регионы на рассылку, в течение месяца он будет находиться там, но за этот период времени мы намерены провести собрание, встречи с руководством Роспотребнадзора - с Анной Юрьевной Поповой, а также с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко, представителями общественности, а также представителями врачебной общественности", - заявил Пискарев журналистам.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии