https://ria.ru/20211116/gladiator-1759100644.html
Сценарий готов: Ридли Скотт рассказал о втором "Гладиаторе"
Сценарий готов: Ридли Скотт рассказал о втором "Гладиаторе" - РИА Новости, 16.11.2021
Сценарий готов: Ридли Скотт рассказал о втором "Гладиаторе"
Ридли Скотт в интервью Deadline рассказал, что сценарий сиквела "Гладиатора" уже готов. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T05:13
2021-11-16T05:13
2021-11-16T05:13
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ридли Скотт в интервью Deadline рассказал, что сценарий сиквела "Гладиатора" уже готов. Оригинальная лента вышла в мае 2000 года и получила "Оскар" за костюмы, звук и визуальные эффекты. Исполнитель главной роли Рассел Кроу был удостоен премии в соответствующей категории. "Гладиатор" также был признан лучшим фильмом. Кино рассказывало о Максимусе, полководце Римской империи, который был обращен в рабство и стал гладиатором. Ожидается, что главным героем сиквела будет Луций, внук Марка Аврелия. Работа над сиквелом началась в 2001 году. В 2006 появился черновой вариант сценария, в котором Максимус, умерший в финале первого фильма, был воскрешен римскими богами и отправлен на Землю, чтобы остановить распространение христианства, пишет Collider. Лента не была снята, что неудивительно — Скотт ясно дал понять: он предпочитает более обоснованный подход к исторической фантастике.Когда состоится премьера второго "Гладиатора", пока не было объявлено. Скоро в российский прокат выйдет два новых фильма Ридли Скотта — "Последняя дуэль" (18 ноября) и "Дом Гуччи" (2 декабря).
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ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы
Сценарий готов: Ридли Скотт рассказал о втором "Гладиаторе"
Ридли Скотт рассказал, что сценарий сиквела "Гладиатора" уже написан
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Ридли Скотт в интервью Deadline рассказал
, что сценарий сиквела "Гладиатора" уже готов.
"Он написан. У нас есть хорошее пространство для следующего шага, мы понимаем, как может развернутся сюжет. Нельзя просто снять еще одного "Гладиатора". В первом фильме было достаточно деталей, за которые можно зацепиться и развить ход истории", — поделился размышлениями режиссер.
Оригинальная лента вышла в мае 2000 года и получила "Оскар" за костюмы, звук и визуальные эффекты. Исполнитель главной роли Рассел Кроу был удостоен премии в соответствующей категории. "Гладиатор" также был признан лучшим фильмом.
Кино рассказывало о Максимусе, полководце Римской империи, который был обращен в рабство и стал гладиатором. Ожидается, что главным героем сиквела будет Луций, внук Марка Аврелия.
Работа над сиквелом началась в 2001 году. В 2006 появился черновой вариант сценария, в котором Максимус, умерший в финале первого фильма, был воскрешен римскими богами и отправлен на Землю, чтобы остановить распространение христианства, пишет
Collider. Лента не была снята, что неудивительно — Скотт ясно дал понять: он предпочитает более обоснованный подход к исторической фантастике.
Когда состоится премьера второго "Гладиатора", пока не было объявлено.
Скоро в российский прокат выйдет два новых фильма Ридли Скотта — "Последняя дуэль" (18 ноября) и "Дом Гуччи" (2 декабря).