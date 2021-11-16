https://ria.ru/20211116/gibson-1759125282.html

Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5"

Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5" - РИА Новости, 16.11.2021

Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5"

Мел Гибсон подтвердил, что он снимет боевик "Смертельное оружие 5". Об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T07:29

2021-11-16T07:29

2021-11-16T07:29

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мел Гибсон подтвердил, что он снимет боевик "Смертельное оружие 5". Об этом сообщает The Sun. Предыдущая часть знаменитой франшизы вышла 23 года назад. Гибсон играл главную роль, начиная с самого первого фильма, премьера которого состоялась в 1987. Его герой — Мартин Риггс, полицейский из Лос-Анджелеса, работающий в отделе убийств. Источник британского таблоида рассказал, что Гибсон вернется к своей роли в новом проекте. "Режиссер предыдущих фильмов, Ричард Доннер был крутым парнем. Он разрабатывал сценарий и весьма далеко продвинулся. Как-то он обратился ко мне: "Если я сыграю в ящик, то ты снимешь этот фильм". А я тогда отмахнулся от него и заявил: "Замолчи". Но теперь его нет. Он просил меня стать режиссером этой картины, а я ничего толком не сказал в ответ. Он также говорил об этом своей жене, студии и продюсеру. Так что я сниму пятую часть франшизы", — пояснил Гибсон. Доннер скончался 5 июля 2021 года. Ему было 91.

https://ria.ru/20211029/spears-1756705694.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мел гибсон, новости культуры, кино и сериалы