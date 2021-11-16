https://ria.ru/20211116/gibson-1759125282.html
Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5"
Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5" - РИА Новости, 16.11.2021
Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5"
Мел Гибсон подтвердил, что он снимет боевик "Смертельное оружие 5". Об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:29
2021-11-16T07:29
2021-11-16T07:29
культура
мел гибсон
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755215846_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_e1a20c228c6974584ca3f319f37e341f.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мел Гибсон подтвердил, что он снимет боевик "Смертельное оружие 5". Об этом сообщает The Sun. Предыдущая часть знаменитой франшизы вышла 23 года назад. Гибсон играл главную роль, начиная с самого первого фильма, премьера которого состоялась в 1987. Его герой — Мартин Риггс, полицейский из Лос-Анджелеса, работающий в отделе убийств. Источник британского таблоида рассказал, что Гибсон вернется к своей роли в новом проекте. "Режиссер предыдущих фильмов, Ричард Доннер был крутым парнем. Он разрабатывал сценарий и весьма далеко продвинулся. Как-то он обратился ко мне: "Если я сыграю в ящик, то ты снимешь этот фильм". А я тогда отмахнулся от него и заявил: "Замолчи". Но теперь его нет. Он просил меня стать режиссером этой картины, а я ничего толком не сказал в ответ. Он также говорил об этом своей жене, студии и продюсеру. Так что я сниму пятую часть франшизы", — пояснил Гибсон. Доннер скончался 5 июля 2021 года. Ему было 91.
https://ria.ru/20211029/spears-1756705694.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755215846_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_fa3bcbaefc3aa5e88a06cbf8578ceb92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мел гибсон, новости культуры, кино и сериалы
Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5"
Мел Гибсон снимет "Смертельное оружие 5" и исполнит одну из главных ролей
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Мел Гибсон подтвердил, что он снимет боевик "Смертельное оружие 5". Об этом сообщает
The Sun.
Предыдущая часть знаменитой франшизы вышла 23 года назад. Гибсон играл главную роль, начиная с самого первого фильма, премьера которого состоялась в 1987. Его герой — Мартин Риггс, полицейский из Лос-Анджелеса, работающий в отделе убийств. Источник британского таблоида рассказал, что Гибсон вернется к своей роли в новом проекте.
"Режиссер предыдущих фильмов, Ричард Доннер был крутым парнем. Он разрабатывал сценарий и весьма далеко продвинулся. Как-то он обратился ко мне: "Если я сыграю в ящик, то ты снимешь этот фильм". А я тогда отмахнулся от него и заявил: "Замолчи". Но теперь его нет. Он просил меня стать режиссером этой картины, а я ничего толком не сказал в ответ. Он также говорил об этом своей жене, студии и продюсеру. Так что я сниму пятую часть франшизы", — пояснил Гибсон.
Доннер скончался 5 июля 2021 года. Ему было 91.