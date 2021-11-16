https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759363920.html

Экоактивисты призвали правительство ФРГ не запускать "Северный поток — 2"

Экоактивисты призвали правительство ФРГ не запускать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Экоактивисты призвали правительство ФРГ не запускать "Северный поток — 2"

Активисты немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в своем заявлении приветствовали решение регулятора ФРГ приостановить сертификацию Nord... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:58

2021-11-16T19:58

2021-11-16T19:58

экономика

экология

европа

германия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Активисты немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в своем заявлении приветствовали решение регулятора ФРГ приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как оператора одноименного трубопровода, призвав партии возможного будущего правительства отказаться от ввода проекта в эксплуатацию.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".Он также вновь выразил мнение DUH, что сертификация Nord Stream 2 невозможна из-за якобы истечения сроков для такого процесса. "Сертификация может продолжится, когда бундестаг определит новые сроки. Партии светофорной коалиции (социал-демократов, "Зеленых" и либералов) должны использовать эту возможность, чтобы полностью отказаться от ввода в эксплуатацию этого крупнейшего проекта Европы на основе ископаемого топлива, в противном случае климатические цели Германии и Европы окажутся в опасности", - добавил Мюллер-Крэннер.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211116/potok-1759329600.html

европа

германия

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, экология, европа, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия