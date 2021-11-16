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Экоактивисты призвали правительство ФРГ не запускать "Северный поток — 2"
Экоактивисты призвали правительство ФРГ не запускать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Экоактивисты призвали правительство ФРГ не запускать "Северный поток — 2"
Активисты немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в своем заявлении приветствовали решение регулятора ФРГ приостановить сертификацию Nord... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:58
2021-11-16T19:58
экономика
экология
европа
германия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Активисты немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в своем заявлении приветствовали решение регулятора ФРГ приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как оператора одноименного трубопровода, призвав партии возможного будущего правительства отказаться от ввода проекта в эксплуатацию.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".Он также вновь выразил мнение DUH, что сертификация Nord Stream 2 невозможна из-за якобы истечения сроков для такого процесса. "Сертификация может продолжится, когда бундестаг определит новые сроки. Партии светофорной коалиции (социал-демократов, "Зеленых" и либералов) должны использовать эту возможность, чтобы полностью отказаться от ввода в эксплуатацию этого крупнейшего проекта Европы на основе ископаемого топлива, в противном случае климатические цели Германии и Европы окажутся в опасности", - добавил Мюллер-Крэннер.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211116/potok-1759329600.html
европа
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балтийское море
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экономика, экология, европа, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
19:58 16.11.2021
 
Экоактивисты призвали правительство ФРГ не запускать "Северный поток — 2"

Экоактивисты призвали будущее правительство Германии не запускать "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Активисты немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) в своем заявлении приветствовали решение регулятора ФРГ приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как оператора одноименного трубопровода, призвав партии возможного будущего правительства отказаться от ввода проекта в эксплуатацию.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
"Абсолютно правильно, что Федеральное сетевое агентство остановило сертификацию Nord Stream 2. Мы уже давно указывали, что для этого (сертификации) нет правовых оснований", - заявил федеральный управляющий DUH Саша Мюллер-Крэннер.
Он также вновь выразил мнение DUH, что сертификация Nord Stream 2 невозможна из-за якобы истечения сроков для такого процесса. "Сертификация может продолжится, когда бундестаг определит новые сроки. Партии светофорной коалиции (социал-демократов, "Зеленых" и либералов) должны использовать эту возможность, чтобы полностью отказаться от ввода в эксплуатацию этого крупнейшего проекта Европы на основе ископаемого топлива, в противном случае климатические цели Германии и Европы окажутся в опасности", - добавил Мюллер-Крэннер.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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ЭкономикаЭкологияЕвропаГерманияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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