https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759349771.html

Bloomberg раскрыл детали иска экологов против "Северного потока — 2"

Bloomberg раскрыл детали иска экологов против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Bloomberg раскрыл детали иска экологов против "Северного потока — 2"

Иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток 2" вряд ли будет успешным, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:27

2021-11-16T18:27

2021-11-16T18:33

экономика

экология

сша

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_46:826:2217:2047_1920x0_80_0_0_356368621637835d5c6f9150b17de263.jpg

БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток 2" вряд ли будет успешным, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судей.Слушания проходят в формате устных прений. Пока запланировано лишь одно заседание. При этом в пресс-службе суда не стали комментировать, значит ли это, что во вторник будет принято решение по иску, отметив, что "это остается предметом устных прений".Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe летом текущего года подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока 2". Этим иском они оспаривают решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило заявку экологов. Необходимость пересмотра Deutsche Umwelthilfe, которые регулярно критиковали проект трубопровода, обосновывали тем, что, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20211116/potok-1759329600.html

https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759305519.html

https://ria.ru/20211116/gaz-1759294617.html

сша

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, экология, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия