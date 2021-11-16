Эксперт оценил процесс сертификации "Северного потока — 2"
Эксперт Гривач: процесс сертификации "Северного потока — 2" идет в верном направлении
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2" идёт в правильном направлении, текущая его приостановка похожа на результат консультаций оператора с регулятором, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
"На мой взгляд, процесс идёт в правильном направлении. Это похоже на результат консультаций оператора с регулятором и, соответственно, выработку контура сертификации в тех правовых рамках, возникших в результате абсурдного распространения европейской директивы на 12-мильную часть газопровода на морском дне в территориальном море ФРГ", - считает эксперт.
По мнению Гривача, на процесс сертификации может потребоваться больше времени, в частности из-за необходимости завершить процедуры по созданию новой "дочки". Но, с другой стороны, отметил эксперт, сертификация - в рамках согласованного плана - может потребовать и меньше времени, чем без него.
"И, кроме того, принятие финального решения до формирования нового правительства выглядело крайне сомнительно", - заключил он.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.