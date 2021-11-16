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Суд в ФРГ отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2"
Суд в ФРГ отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Суд в ФРГ отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2"
Суд в Германии вынес решение по иску экологической организации, оспаривавшей разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:32
2021-11-16T22:51
в мире
германия
грайфсвальд
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Суд в Германии вынес решение по иску экологической организации, оспаривавшей разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".В инстанции пришли к выводу, что иск нельзя принимать к процессуальному рассмотрению, поскольку у заявителей нет "потребности в правовой защите". Системы газопровода, которые пока еще не работают, проверили на предмет технической безопасности, добавила тер Веен. При этом претензии экоактивистов по возможным дополнительным выбросам из-за работы наземной инфраструктуры суд посчитал "приемлемыми, но необоснованными".Экологи подали заявление этим летом, требуя пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2". Таким образом DUH пыталась оспорить решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило их претензию. Как подчеркивали в организации, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство объекта завершили в сентябре.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку.
https://ria.ru/20211116/gaz-1759329391.html
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в мире, германия, грайфсвальд, северный поток — 2
21:32 16.11.2021 (обновлено: 22:51 16.11.2021)
 
Суд в ФРГ отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2"

Суд в Германии отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Суд в Германии вынес решение по иску экологической организации, оспаривавшей разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

"Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горного ведомства Штральзунда (город на севере Германии. — Прим. ред.)", — сообщила представитель суда Доротея тер Веен.

В инстанции пришли к выводу, что иск нельзя принимать к процессуальному рассмотрению, поскольку у заявителей нет "потребности в правовой защите". Системы газопровода, которые пока еще не работают, проверили на предмет технической безопасности, добавила тер Веен. При этом претензии экоактивистов по возможным дополнительным выбросам из-за работы наземной инфраструктуры суд посчитал "приемлемыми, но необоснованными".
Экологи подали заявление этим летом, требуя пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2". Таким образом DUH пыталась оспорить решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило их претензию. Как подчеркивали в организации, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.
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Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку.
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