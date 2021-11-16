https://ria.ru/20211116/gaz-1759374987.html

Суд в ФРГ отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2"

Суд в ФРГ отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Суд в ФРГ отклонил иск экологической организации по "Северному потоку — 2"

Суд в Германии вынес решение по иску экологической организации, оспаривавшей разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:32

2021-11-16T21:32

2021-11-16T22:51

в мире

германия

грайфсвальд

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Суд в Германии вынес решение по иску экологической организации, оспаривавшей разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".В инстанции пришли к выводу, что иск нельзя принимать к процессуальному рассмотрению, поскольку у заявителей нет "потребности в правовой защите". Системы газопровода, которые пока еще не работают, проверили на предмет технической безопасности, добавила тер Веен. При этом претензии экоактивистов по возможным дополнительным выбросам из-за работы наземной инфраструктуры суд посчитал "приемлемыми, но необоснованными".Экологи подали заявление этим летом, требуя пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2". Таким образом DUH пыталась оспорить решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило их претензию. Как подчеркивали в организации, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство объекта завершили в сентябре.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759329391.html

https://ria.ru/20211114/protivostoyanie-1758964985.html

германия

грайфсвальд

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в мире, германия, грайфсвальд, северный поток — 2