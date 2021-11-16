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Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2"
Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2"
Сертификация "Северного потока 2" в связи с созданием в Германии дочерней структуры оператора проекта Nord Stream 2 AG может продлиться дольше - на один-два... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:14
2021-11-16T17:14
экономика
европа
германия
еврокомиссия
константин симонов (политолог)
фонд национальной энергетической безопасности
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сертификация "Северного потока 2" в связи с созданием в Германии дочерней структуры оператора проекта Nord Stream 2 AG может продлиться дольше - на один-два месяца, такое мнение РИА Новости высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG. Как независимый оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.Nord Stream 2 AG позже сообщил, что учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока 2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.Сейчас "Северный поток 2", по словам Симонова, является "подводным хранилищем газа". Ускорить запуск газопровода, который затягивается из-за "европейской бюрократии", может ситуация на газовом рынке, считает эксперт.Ранее во вторник цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 27 октября достигли 1000 долларов, на тот момент рост составлял около 6% и резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Сейчас цены растут на 10%, на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, европа, германия, еврокомиссия, константин симонов (политолог), фонд национальной энергетической безопасности, nord stream 2 ag
17:14 16.11.2021
 
Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2"

Константин Симонов: сертификация "Северного потока — 2" может затянуться до лета

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сертификация "Северного потока 2" в связи с созданием в Германии дочерней структуры оператора проекта Nord Stream 2 AG может продлиться дольше - на один-два месяца, такое мнение РИА Новости высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Мы изначально были готовы к тому, что процесс (сертификации "Северного потока 2" - ред.) быстрым точно не будет... видимо, еще на месяц-другой затянется, плюс еще потенциальные четыре месяца... Юридически Европейская комиссия могла тянуть до мая, а с учетом приостановки на паузу, я думаю, что... эта ситуация может затянуться до июня юридически", - отметил Симонов.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG. Как независимый оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.
Nord Stream 2 AG позже сообщил, что учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока 2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.
Сейчас "Северный поток 2", по словам Симонова, является "подводным хранилищем газа". Ускорить запуск газопровода, который затягивается из-за "европейской бюрократии", может ситуация на газовом рынке, считает эксперт.
Ранее во вторник цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 27 октября достигли 1000 долларов, на тот момент рост составлял около 6% и резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Сейчас цены растут на 10%, на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16:20
На Украине воспользуются паузой в сертификации "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаЕвропаГерманияЕврокомиссияКонстантин Симонов (политолог)Фонд национальной энергетической безопасностиNord Stream 2 AG
 
 
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