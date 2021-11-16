https://ria.ru/20211116/gaz-1759331587.html

Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2"

Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2"

Сертификация "Северного потока 2" в связи с созданием в Германии дочерней структуры оператора проекта Nord Stream 2 AG может продлиться дольше - на один-два... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:14

2021-11-16T17:14

2021-11-16T17:14

экономика

европа

германия

еврокомиссия

константин симонов (политолог)

фонд национальной энергетической безопасности

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сертификация "Северного потока 2" в связи с созданием в Германии дочерней структуры оператора проекта Nord Stream 2 AG может продлиться дольше - на один-два месяца, такое мнение РИА Новости высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG. Как независимый оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.Nord Stream 2 AG позже сообщил, что учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока 2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.Сейчас "Северный поток 2", по словам Симонова, является "подводным хранилищем газа". Ускорить запуск газопровода, который затягивается из-за "европейской бюрократии", может ситуация на газовом рынке, считает эксперт.Ранее во вторник цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 27 октября достигли 1000 долларов, на тот момент рост составлял около 6% и резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Сейчас цены растут на 10%, на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759315354.html

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экономика, европа, германия, еврокомиссия, константин симонов (политолог), фонд национальной энергетической безопасности, nord stream 2 ag