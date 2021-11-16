Эксперт назвал возможные сроки сертификации "Северного потока — 2"
Константин Симонов: сертификация "Северного потока — 2" может затянуться до лета
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сертификация "Северного потока 2" в связи с созданием в Германии дочерней структуры оператора проекта Nord Stream 2 AG может продлиться дольше - на один-два месяца, такое мнение РИА Новости высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Мы изначально были готовы к тому, что процесс (сертификации "Северного потока 2" - ред.) быстрым точно не будет... видимо, еще на месяц-другой затянется, плюс еще потенциальные четыре месяца... Юридически Европейская комиссия могла тянуть до мая, а с учетом приостановки на паузу, я думаю, что... эта ситуация может затянуться до июня юридически", - отметил Симонов.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG. Как независимый оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.
Nord Stream 2 AG позже сообщил, что учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока 2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.
Сейчас "Северный поток 2", по словам Симонова, является "подводным хранилищем газа". Ускорить запуск газопровода, который затягивается из-за "европейской бюрократии", может ситуация на газовом рынке, считает эксперт.
Ранее во вторник цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 27 октября достигли 1000 долларов, на тот момент рост составлял около 6% и резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Сейчас цены растут на 10%, на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров.