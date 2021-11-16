Глава "Нафтогаза" рассказал о "трюках" России из-за "Северного потока — 2"
Глава "Нафтогаза" Витренко назвал трюком создание "дочки" "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "юридическим трюком" создание Nord Stream 2 AG "дочки" в ФРГ для сертификации оператора "Северного потока — 2", считает, что это не соответствует европейским законам.
Ранее в Nord Stream 2 AG заявили РИА Новости, что учреждают дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока — 2" как независимого.
"Из хороших новостей сертификация "Северного потока — 2" приостановлена. Однако все не столь однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток — 2", причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", - написал Витренко на своей странице в Facebook во вторник.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.