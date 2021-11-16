https://ria.ru/20211116/gaz-1759288073.html

Сербия планирует увеличить закупки российского газа

Сербия планирует увеличить закупки российского газа - РИА Новости, 16.11.2021

Сербия планирует увеличить закупки российского газа

Власти Сербии в будущем планируют увеличить закупки природного газа в России до 3 миллиардов кубических метров в год, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:14

2021-11-16T14:14

2021-11-16T14:14

экономика

венгрия

москва

владимир путин

александр вучич

турецкий поток

россия

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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Власти Сербии в будущем планируют увеличить закупки природного газа в России до 3 миллиардов кубических метров в год, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербский лидер ранее во вторник заявил, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, главной темой станет снабжение Сербии природным газом.Он уточнил, что только производство дополнительных объемов электроэнергии в зимний период обходится Сербии в 1,8 миллиона кубических метров газа в сутки."В (подземном хранилище газа – ред.) Банатски-Двор, чтобы не тратить народные деньги, мы израсходовали 102 миллиона кубических метров газа, сейчас наши резервы – 161 миллион кубометров. Со страшной скоростью тратим то, что мы собирали", - заявил президент журналистам.На переговорах с руководством России он ожидает решения трех вопросов: цены газа, объемов, сроков действия договора и его гибкости."Мы должны получить объемы газа свыше 3 миллиардов кубических метров, но должны иметь и гибкую цену. Мы должны строить хранилища, чтобы можно было купить 3 миллиарда кубометров, а потратить 3,5 миллиарда, например, за шесть лет, а что, например, если договора на такой срок не будет?", - сказал Вучич.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759273768.html

https://ria.ru/20211116/gaz-1759261606.html

https://ria.ru/20211115/gaz-1759137443.html

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экономика, венгрия, москва, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, россия