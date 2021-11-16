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Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 16.11.2021
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах вторника впервые с 27 октября достигла 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:44
2021-11-16T12:44
2021-11-16T12:44
экономика
природный газ
европа
газпром
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах вторника впервые с 27 октября достигла 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.Цена ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 983 доллара, а последний час - держится на уровне, близком к 1000 долларов, и достигала максимума в 1001,9 доллара за тысячу кубометров, что на 6,3% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.При этом по сравнению с пятницей эта цена в понедельник выросла более чем на 5%. Повлиять на это могли результаты месячных аукционов: "Газпром" накануне не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал - Европа" и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20211113/voyna-1758887070.html
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экономика, природный газ, европа, газпром
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе впервые с конца октября превысили 1000 долларов за тысячу кубов