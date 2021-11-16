https://ria.ru/20211116/galyaviev-1759275348.html
Экспертиза признала устроившего стрельбу в Казани Галявиева вменяемым
Экспертиза признала устроившего стрельбу в Казани Галявиева вменяемым - РИА Новости, 16.11.2021
Экспертиза признала устроившего стрельбу в Казани Галявиева вменяемым
Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу в казанской гимназии № 175, сочли вменяемым, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Богдан, сославшись на полученную... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:15
2021-11-16T13:15
2021-11-16T15:23
происшествия
казань
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу в казанской гимназии № 175, сочли вменяемым, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Богдан, сославшись на полученную от следствия устную информацию.По словам Богдана, ему также сообщили, что обвиняемый отказался от защитников, которых наняли родители. Теперь представлять его интересы в суде будет назначенный следствием адвокат. "Я считаю это нарушением права на защиту. По желанию родителей я продолжу защищать его", — добавил он.СК собирается передать дело для судебного разбирательства уже в декабре, уточнил собеседник агентства. Ранее Центр Сербского сообщил по результатам экспертизы, что Галявиев находился в состоянии невменяемости во время нападения на школу, но Следственный комитет вскоре уточнил, что обследование еще не завершено. В сентябре ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что молодого человека этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных исследований. В мае 19-летний Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц. Более 20 человек получили ранения. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, ему грозит пожизненное лишение свободы.Как говорили РИА Новости в колледже, где Галявиев учился, он казался "тихим и неконфликтным". По данным следственного ведомства, нигде на учетах обвиняемый не состоял, а оружием владел официально.В то же время молодой человек неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
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происшествия, казань, россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
13:15 16.11.2021 (обновлено: 15:23 16.11.2021)
Экспертиза признала устроившего стрельбу в Казани Галявиева вменяемым
Экспертиза признала устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева вменяемым
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ильназа Галявиева
, открывшего стрельбу в казанской гимназии № 175, сочли вменяемым, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Богдан
, сославшись на полученную от следствия устную информацию.
"Следователь сказал мне, что экспертиза признала его вменяемым. Самого заключения я не видел", — сказал он.
По словам Богдана, ему также сообщили, что обвиняемый отказался от защитников, которых наняли родители. Теперь представлять его интересы в суде будет назначенный следствием адвокат. "Я считаю это нарушением права на защиту. По желанию родителей я продолжу защищать его", — добавил он.
СК собирается передать дело для судебного разбирательства уже в декабре, уточнил собеседник агентства.
Ранее Центр Сербского сообщил по результатам экспертизы, что Галявиев находился в состоянии невменяемости во время нападения на школу, но Следственный комитет вскоре уточнил, что обследование еще не завершено. В сентябре ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников
рассказал РИА Новости, что молодого человека этапировали из столицы в Петербург
, предположительно, для дополнительных исследований.
В мае 19-летний Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц. Более 20 человек получили ранения. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как говорили РИА Новости в колледже, где Галявиев учился, он казался "тихим и неконфликтным". По данным следственного ведомства, нигде на учетах обвиняемый не состоял, а оружием владел официально.
В то же время молодой человек неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.