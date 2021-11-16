https://ria.ru/20211116/fsb-1759236011.html

ФСБ задержала группировку, помогавшую мигрантам получать гражданство

ФСБ задержала группировку, помогавшую мигрантам получать гражданство - РИА Новости, 16.11.2021

ФСБ задержала группировку, помогавшую мигрантам получать гражданство

ФСБ пресекла деятельность преступников, занимавшихся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства, сообщает пресс-служба Центра общественных связей РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:10

2021-11-16T10:10

2021-11-16T11:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность преступников, занимавшихся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ведомства.В ЦОС рассказали, что у 42 фигурантов прошли обыски, 20 из них — на территории Московского региона. Сотрудники ФСБ установили местонахождение подпольной типографии, где изъяли миграционные документы, поддельные печати и штампы госорганов, материалы теневой финансовой отчетности и деньги.Всего задержаны 21 человек, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.По версии следствия, злоумышленники изготавливали для иностранцев поддельные документы и помогали им заключить фиктивные браки или установить отцовство над детьми с российским гражданством, для чего находили россиян, готовых на это за деньги. Затем через сотрудников ЗАГС в разных городах оформляли легальное пребывание мигрантов в России, а тем в результате удавалось получить гражданство.

https://ria.ru/20210914/migranty-1750076851.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия