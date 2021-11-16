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ФСБ задержала группировку, помогавшую мигрантам получать гражданство
ФСБ задержала группировку, помогавшую мигрантам получать гражданство - РИА Новости, 16.11.2021
ФСБ задержала группировку, помогавшую мигрантам получать гражданство
ФСБ пресекла деятельность преступников, занимавшихся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства, сообщает пресс-служба Центра общественных связей РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:10
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происшествия
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россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность преступников, занимавшихся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ведомства.В ЦОС рассказали, что у 42 фигурантов прошли обыски, 20 из них — на территории Московского региона. Сотрудники ФСБ установили местонахождение подпольной типографии, где изъяли миграционные документы, поддельные печати и штампы госорганов, материалы теневой финансовой отчетности и деньги.Всего задержаны 21 человек, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.По версии следствия, злоумышленники изготавливали для иностранцев поддельные документы и помогали им заключить фиктивные браки или установить отцовство над детьми с российским гражданством, для чего находили россиян, готовых на это за деньги. Затем через сотрудников ЗАГС в разных городах оформляли легальное пребывание мигрантов в России, а тем в результате удавалось получить гражданство.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
10:10 16.11.2021 (обновлено: 11:00 16.11.2021)
 
ФСБ задержала группировку, помогавшую мигрантам получать гражданство

ФСБ задержала более 20 человек из группировки по незаконной легализации мигрантов

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла канал нелегальной миграции. Кадр видео
ФСБ России пресекла канал нелегальной миграции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность преступников, занимавшихся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ведомства.

"Пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", — говорится в сообщении.

В ЦОС рассказали, что у 42 фигурантов прошли обыски, 20 из них — на территории Московского региона. Сотрудники ФСБ установили местонахождение подпольной типографии, где изъяли миграционные документы, поддельные печати и штампы госорганов, материалы теневой финансовой отчетности и деньги.
Всего задержаны 21 человек, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По версии следствия, злоумышленники изготавливали для иностранцев поддельные документы и помогали им заключить фиктивные браки или установить отцовство над детьми с российским гражданством, для чего находили россиян, готовых на это за деньги. Затем через сотрудников ЗАГС в разных городах оформляли легальное пребывание мигрантов в России, а тем в результате удавалось получить гражданство.
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