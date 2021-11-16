16:46 16.11.2021 (обновлено: 17:24 16.11.2021)
Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии
Социал-демократы: новый канцлер Германии может быть назначен до 12 декабря
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и свободные демократы рассчитывают, что новый канцлер будет ФРГ назначен до 12 декабря и новый кабмин "как можно скорее" начнет работу, заявил генсек социал-демократов Ларс Клингбайль.
"У нас с самого начала был амбициозный план, и мы от него не отклонились, мы настроены по-прежнему амбициозно и рассчитываем избрать нового канцлера на неделе после (дня святителя) Николауса (с 6 по 12 декабря - ред.), рассчитываем, что новое правительство сразу сможет начать работу. Действительно, перед правительством стоят многочисленные вызовы, и их не стало меньше в последние дни", - сказал Клингбайль журналистам в Берлине.
На уточняющий вопрос о конкретном дне, когда может быть избран бундестагом новый канцлер, Клингбайль заявил, что конкретная дата не установлена, речь пока идет о промежутке в семь дней с 6 декабря.
СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.
Если Шольц будет назначен канцлером в озвученные коалиционными партиями сроки - до 12 декабря, то Меркель остановится буквально в шести днях от абсолютного рекорда для ФРГ. Если она сможет задержаться на посту до 18 декабря включительно, то обойдет рекордсмена Гельмута Коля по времени, проведенному в должности (его рекорд - 5869 дней).