https://ria.ru/20211116/frg-1759322301.html

Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии

Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии - РИА Новости, 16.11.2021

Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии

Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и свободные демократы рассчитывают, что новый канцлер будет ФРГ назначен до 12 декабря и новый кабмин "как... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:46

2021-11-16T16:46

2021-11-16T17:24

в мире

германия

ангела меркель

социал-демократическая партия германии

олаф шольц

гельмут коль

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и свободные демократы рассчитывают, что новый канцлер будет ФРГ назначен до 12 декабря и новый кабмин "как можно скорее" начнет работу, заявил генсек социал-демократов Ларс Клингбайль.На уточняющий вопрос о конкретном дне, когда может быть избран бундестагом новый канцлер, Клингбайль заявил, что конкретная дата не установлена, речь пока идет о промежутке в семь дней с 6 декабря.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.Если Шольц будет назначен канцлером в озвученные коалиционными партиями сроки - до 12 декабря, то Меркель остановится буквально в шести днях от абсолютного рекорда для ФРГ. Если она сможет задержаться на посту до 18 декабря включительно, то обойдет рекордсмена Гельмута Коля по времени, проведенному в должности (его рекорд - 5869 дней).

https://ria.ru/20211110/germaniya-1758369448.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель, социал-демократическая партия германии, олаф шольц, гельмут коль