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Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии
Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии - РИА Новости, 16.11.2021
Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии
Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и свободные демократы рассчитывают, что новый канцлер будет ФРГ назначен до 12 декабря и новый кабмин "как... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:46
2021-11-16T17:24
в мире
германия
ангела меркель
социал-демократическая партия германии
олаф шольц
гельмут коль
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и свободные демократы рассчитывают, что новый канцлер будет ФРГ назначен до 12 декабря и новый кабмин "как можно скорее" начнет работу, заявил генсек социал-демократов Ларс Клингбайль.На уточняющий вопрос о конкретном дне, когда может быть избран бундестагом новый канцлер, Клингбайль заявил, что конкретная дата не установлена, речь пока идет о промежутке в семь дней с 6 декабря.СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.Если Шольц будет назначен канцлером в озвученные коалиционными партиями сроки - до 12 декабря, то Меркель остановится буквально в шести днях от абсолютного рекорда для ФРГ. Если она сможет задержаться на посту до 18 декабря включительно, то обойдет рекордсмена Гельмута Коля по времени, проведенному в должности (его рекорд - 5869 дней).
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в мире, германия, ангела меркель, социал-демократическая партия германии, олаф шольц, гельмут коль
16:46 16.11.2021 (обновлено: 17:24 16.11.2021)
 
Социал-демократы сообщили, когда может быть назначен новый канцлер Германии

Социал-демократы: новый канцлер Германии может быть назначен до 12 декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и свободные демократы рассчитывают, что новый канцлер будет ФРГ назначен до 12 декабря и новый кабмин "как можно скорее" начнет работу, заявил генсек социал-демократов Ларс Клингбайль.
"У нас с самого начала был амбициозный план, и мы от него не отклонились, мы настроены по-прежнему амбициозно и рассчитываем избрать нового канцлера на неделе после (дня святителя) Николауса (с 6 по 12 декабря - ред.), рассчитываем, что новое правительство сразу сможет начать работу. Действительно, перед правительством стоят многочисленные вызовы, и их не стало меньше в последние дни", - сказал Клингбайль журналистам в Берлине.
На уточняющий вопрос о конкретном дне, когда может быть избран бундестагом новый канцлер, Клингбайль заявил, что конкретная дата не установлена, речь пока идет о промежутке в семь дней с 6 декабря.
СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после выборов в бундестаг 26 сентября. В случае успешного завершения переговоров, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, он сменит правившую 16 лет Ангелу Меркель из Христианско-демократического союза, который проиграл выборы.
Если Шольц будет назначен канцлером в озвученные коалиционными партиями сроки - до 12 декабря, то Меркель остановится буквально в шести днях от абсолютного рекорда для ФРГ. Если она сможет задержаться на посту до 18 декабря включительно, то обойдет рекордсмена Гельмута Коля по времени, проведенному в должности (его рекорд - 5869 дней).
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:09
Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ
 
В миреГерманияАнгела МеркельСоциал-демократическая партия ГерманииОлаф ШольцГельмут Коль
 
 
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