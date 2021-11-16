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В ФМБА рассказали о препарате "МИР-19"

В ФМБА рассказали о препарате "МИР-19" - РИА Новости, 16.11.2021

В ФМБА рассказали о препарате "МИР-19"

Препарат от коронавируса "МИР-19" универсален для всей линейки штаммов коронавируса, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:14

2021-11-16T13:14

2021-11-16T13:21

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

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Препарат от коронавируса "МИР-19" универсален для всей линейки штаммов коронавируса, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, возможность блокирования этого сайта дает возможность бороться с вирусом даже при активной мутации.Также она сообщила, что препарат от коронавируса "МИР-19" безопасен для человека, не воздействует на организм - только на вирус."Препарат безопасен для человека, он не воздействует на организм человека, он влияет только на вирус, он является этиотропным противовирусным, высокоспецифичным препаратом", - сказала СкворцоваПо ее словам, первая фаза клинических исследований подтвердила хорошую переносимость препарата от коронавируса "МИР-19" в ингаляционной форме."Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме"Скворцова сообщила, что отчет по второй фазе клинических исследований препарата "МИР-19" подан в Минздрав, ожидается завершение процедуры регистрации."Отчет по второй фазе (клинических исследований - ред.) подан в министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждем завершения процедуры регистрации препарата "

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество