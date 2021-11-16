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В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда

В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда - РИА Новости, 16.11.2021

В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда

Мэрия Хельсинки изменит правила подачи еды на организуемых городом мероприятиях, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T07:30

2021-11-16T07:30

2021-11-16T07:30

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мэрия Хельсинки изменит правила подачи еды на организуемых городом мероприятиях, сообщает "Европульс".С 2022 года на собраниях, семинарах, воркшопах из меню исчезнет мясо, а основой стола станут вегетарианские и рыбные блюда.Эта мера призвана помочь снизить выбросы оксида азота, ведь он создает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый газ. А животноводство — один из главных "производителей" таких отходов.Кроме того, в Хельсинки на банкетах откажутся от напитков в бутылках и одноразовой посуды.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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