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В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда
В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда - РИА Новости, 16.11.2021
В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда
Мэрия Хельсинки изменит правила подачи еды на организуемых городом мероприятиях, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:30
2021-11-16T07:30
2021-11-16T07:30
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мэрия Хельсинки изменит правила подачи еды на организуемых городом мероприятиях, сообщает "Европульс".С 2022 года на собраниях, семинарах, воркшопах из меню исчезнет мясо, а основой стола станут вегетарианские и рыбные блюда.Эта мера призвана помочь снизить выбросы оксида азота, ведь он создает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый газ. А животноводство — один из главных "производителей" таких отходов.Кроме того, в Хельсинки на банкетах откажутся от напитков в бутылках и одноразовой посуды.
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еда, хельсинки, европа, новости - туризм, туризм, экология, питание, стиль жизни, финляндия
В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда
В Финляндии посетителям городских гуляний придется ограничиться вегетарианским меню