Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211116/finlyandiya-1759094133.html
В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда
В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда - РИА Новости, 16.11.2021
В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда
Мэрия Хельсинки изменит правила подачи еды на организуемых городом мероприятиях, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:30
2021-11-16T07:30
туризм
еда
хельсинки
европа
новости - туризм
туризм
экология
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/00/1018150041_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa78e20c67bdfd7b9902d5b01ddf164f.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мэрия Хельсинки изменит правила подачи еды на организуемых городом мероприятиях, сообщает "Европульс".С 2022 года на собраниях, семинарах, воркшопах из меню исчезнет мясо, а основой стола станут вегетарианские и рыбные блюда.Эта мера призвана помочь снизить выбросы оксида азота, ведь он создает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый газ. А животноводство — один из главных "производителей" таких отходов.Кроме того, в Хельсинки на банкетах откажутся от напитков в бутылках и одноразовой посуды.
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
хельсинки
европа
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/00/1018150041_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_02f5be1652115893a215637c018651c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еда, хельсинки, европа, новости - туризм, туризм, экология, питание, стиль жизни, финляндия
07:30 16.11.2021
 
В Хельсинки на городских гуляниях перестанут подавать мясные блюда

В Финляндии посетителям городских гуляний придется ограничиться вегетарианским меню

© Fotolia / Pavel ParmenovНа одной из улиц в Хельсинки
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Fotolia / Pavel Parmenov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мэрия Хельсинки изменит правила подачи еды на организуемых городом мероприятиях, сообщает "Европульс".
С 2022 года на собраниях, семинарах, воркшопах из меню исчезнет мясо, а основой стола станут вегетарианские и рыбные блюда.
Эта мера призвана помочь снизить выбросы оксида азота, ведь он создает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый газ. А животноводство — один из главных "производителей" таких отходов.
Кроме того, в Хельсинки на банкетах откажутся от напитков в бутылках и одноразовой посуды.
Морской бассейн в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.01.2020
26 января 2020, 08:00Туризм
Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице
 
ТуризмЕдаХельсинкиЕвропаНовости - ТуризмТуризмЭкологияПитаниеСтиль жизниФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
11:07Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
11:07Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
11:06В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых 0:29
11:06"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов
11:05В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
Лента новостейМолния
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дроновВакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляцииРоспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларовВ Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу