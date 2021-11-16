https://ria.ru/20211116/ekspert-1759296676.html

Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями

Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями - РИА Новости, 16.11.2021

Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями

Идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична в нынешних условиях, считает председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент РСМД Евгений... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:57

2021-11-16T14:57

2021-11-16T14:57

сша

пакистан

евгений бужинский

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична в нынешних условиях, считает председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент РСМД Евгений Бужинский."Говорилось о многостороннем контроле над ядерными вооружениями. С моей точки зрения, это утопическая идея. Ведь договор о контроле над ядерными вооружениями - это не просто договор ради договора и для проведения инспекций, он имеет совершенно четкую цель - обеспечить ядерное сдерживание. То есть потенциал гарантированного ответного удара. А этот гарантированный потенциал определяется количеством боезарядов. В условиях, когда РФ и США контролируют 94% глобального ядерного потенциала, о каком гарантированном сдерживании с третьей стороны может идти речь", - заявил Бужинский в ходе научно-практического семинара РСМД и ИМЭМО по актуальным вопросам режимов нераспространения и контроля над вооружениями.Бужинский отметил, что, помимо вопросов потенциала, есть и другой важный фактор: у каждой страны, которая относится к так называемой ядерной "пятерке", или, например, Индия с Пакистаном - у каждой из них свой объект сдерживания.

https://ria.ru/20211108/ssha-1758051846.html

сша

пакистан

россия

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сша, пакистан, евгений бужинский, россия