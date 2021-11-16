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Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями
Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями
Идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична в нынешних условиях, считает председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент РСМД Евгений... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:57
2021-11-16T14:57
сша
пакистан
евгений бужинский
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична в нынешних условиях, считает председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент РСМД Евгений Бужинский."Говорилось о многостороннем контроле над ядерными вооружениями. С моей точки зрения, это утопическая идея. Ведь договор о контроле над ядерными вооружениями - это не просто договор ради договора и для проведения инспекций, он имеет совершенно четкую цель - обеспечить ядерное сдерживание. То есть потенциал гарантированного ответного удара. А этот гарантированный потенциал определяется количеством боезарядов. В условиях, когда РФ и США контролируют 94% глобального ядерного потенциала, о каком гарантированном сдерживании с третьей стороны может идти речь", - заявил Бужинский в ходе научно-практического семинара РСМД и ИМЭМО по актуальным вопросам режимов нераспространения и контроля над вооружениями.Бужинский отметил, что, помимо вопросов потенциала, есть и другой важный фактор: у каждой страны, которая относится к так называемой ядерной "пятерке", или, например, Индия с Пакистаном - у каждой из них свой объект сдерживания.
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сша, пакистан, евгений бужинский, россия
14:57 16.11.2021
 
Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями

Евгений Бужинский: идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : United States Department of Energy
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична в нынешних условиях, считает председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент РСМД Евгений Бужинский.
"Говорилось о многостороннем контроле над ядерными вооружениями. С моей точки зрения, это утопическая идея. Ведь договор о контроле над ядерными вооружениями - это не просто договор ради договора и для проведения инспекций, он имеет совершенно четкую цель - обеспечить ядерное сдерживание. То есть потенциал гарантированного ответного удара. А этот гарантированный потенциал определяется количеством боезарядов. В условиях, когда РФ и США контролируют 94% глобального ядерного потенциала, о каком гарантированном сдерживании с третьей стороны может идти речь", - заявил Бужинский в ходе научно-практического семинара РСМД и ИМЭМО по актуальным вопросам режимов нераспространения и контроля над вооружениями.
Бужинский отметил, что, помимо вопросов потенциала, есть и другой важный фактор: у каждой страны, которая относится к так называемой ядерной "пятерке", или, например, Индия с Пакистаном - у каждой из них свой объект сдерживания.
"У нас (РФ - ред.) это США, Великобритания, Франция, а Китай и Индия - нет. То же самое у Китая: мы (РФ - ред.) точно нет, США - наверное, нет. Индия - да. Поэтому совместить все это в многостороннем формате практически нельзя. Я уже и не говорю о проблеме верификации", - добавил эксперт.
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СШАПакистанЕвгений БужинскийРоссия
 
 
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