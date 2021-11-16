Эксперт оценил идею о многостороннем контроле над ядерными вооружениями
Евгений Бужинский: идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Идея о многостороннем контроле над ядерными вооружениями утопична в нынешних условиях, считает председатель Совета ПИР-Центра, вице-президент РСМД Евгений Бужинский.
"Говорилось о многостороннем контроле над ядерными вооружениями. С моей точки зрения, это утопическая идея. Ведь договор о контроле над ядерными вооружениями - это не просто договор ради договора и для проведения инспекций, он имеет совершенно четкую цель - обеспечить ядерное сдерживание. То есть потенциал гарантированного ответного удара. А этот гарантированный потенциал определяется количеством боезарядов. В условиях, когда РФ и США контролируют 94% глобального ядерного потенциала, о каком гарантированном сдерживании с третьей стороны может идти речь", - заявил Бужинский в ходе научно-практического семинара РСМД и ИМЭМО по актуальным вопросам режимов нераспространения и контроля над вооружениями.
Бужинский отметил, что, помимо вопросов потенциала, есть и другой важный фактор: у каждой страны, которая относится к так называемой ядерной "пятерке", или, например, Индия с Пакистаном - у каждой из них свой объект сдерживания.
"У нас (РФ - ред.) это США, Великобритания, Франция, а Китай и Индия - нет. То же самое у Китая: мы (РФ - ред.) точно нет, США - наверное, нет. Индия - да. Поэтому совместить все это в многостороннем формате практически нельзя. Я уже и не говорю о проблеме верификации", - добавил эксперт.
8 ноября, 13:38Эксперт оценил вероятность изменений в ядерной политике США