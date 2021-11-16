Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков
Юрий Жданов: меры польских силовиков в отношении мигрантов негуманны
© REUTERS / Polish Defence MinistryПрименение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Применение польскими силовиками на границе водометов и слезоточивого газа по отношению к беженцам необоснованно и негуманно, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Ранее ближневосточные мигранты предприняли попытку штурма польской границы, в ответ силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. В ходе штурма мигранты повредили инженерные сооружения на белорусской стороне границы: разобрали плитку на мелкие камни, чтобы метать их в поляков, сломали шлагбаум, оттянули на белорусскую сторону проволочное заграждение.
"Применение водометов, слезоточивого газа регулируется законодательством Польши. Законности применения этих средств должны дать оценку надзорные и судебные органы этой страны. В то же время очевидно, что в рассматриваемом случае эти меры являются необоснованными и негуманными по отношению к беженцам", - сказал Жданов.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.