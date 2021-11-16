https://ria.ru/20211116/ekspert-1759294290.html

Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков

Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков - РИА Новости, 16.11.2021

Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков

Применение польскими силовиками на границе водометов и слезоточивого газа по отношению к беженцам необоснованно и негуманно, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:45

2021-11-16T14:45

2021-11-16T14:45

в мире

белоруссия

польша

юрий жданов

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Применение польскими силовиками на границе водометов и слезоточивого газа по отношению к беженцам необоснованно и негуманно, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее ближневосточные мигранты предприняли попытку штурма польской границы, в ответ силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. В ходе штурма мигранты повредили инженерные сооружения на белорусской стороне границы: разобрали плитку на мелкие камни, чтобы метать их в поляков, сломали шлагбаум, оттянули на белорусскую сторону проволочное заграждение.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.

https://ria.ru/20211116/vodomet-1759291617.html

белоруссия

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, юрий жданов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии