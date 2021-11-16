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Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков
Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков - РИА Новости, 16.11.2021
Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков
Применение польскими силовиками на границе водометов и слезоточивого газа по отношению к беженцам необоснованно и негуманно, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:45
2021-11-16T14:45
в мире
белоруссия
польша
юрий жданов
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Применение польскими силовиками на границе водометов и слезоточивого газа по отношению к беженцам необоснованно и негуманно, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее ближневосточные мигранты предприняли попытку штурма польской границы, в ответ силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. В ходе штурма мигранты повредили инженерные сооружения на белорусской стороне границы: разобрали плитку на мелкие камни, чтобы метать их в поляков, сломали шлагбаум, оттянули на белорусскую сторону проволочное заграждение.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
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в мире, белоруссия, польша, юрий жданов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:45 16.11.2021
 
Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков

Юрий Жданов: меры польских силовиков в отношении мигрантов негуманны

© REUTERS / Polish Defence MinistryПрименение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница
Применение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Polish Defence Ministry
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Применение польскими силовиками на границе водометов и слезоточивого газа по отношению к беженцам необоснованно и негуманно, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Ранее ближневосточные мигранты предприняли попытку штурма польской границы, в ответ силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. В ходе штурма мигранты повредили инженерные сооружения на белорусской стороне границы: разобрали плитку на мелкие камни, чтобы метать их в поляков, сломали шлагбаум, оттянули на белорусскую сторону проволочное заграждение.
"Применение водометов, слезоточивого газа регулируется законодательством Польши. Законности применения этих средств должны дать оценку надзорные и судебные органы этой страны. В то же время очевидно, что в рассматриваемом случае эти меры являются необоснованными и негуманными по отношению к беженцам", - сказал Жданов.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
Применение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
14:33
Журналист CNN попал под водомет на границе Белоруссии и Польши
 
В миреБелоруссияПольшаЮрий ЖдановСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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