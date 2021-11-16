https://ria.ru/20211116/dzhanabaeva-1759286735.html

Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери

Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери - РИА Новости, 16.11.2021

Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери

Альбина Джанабаева порассуждала об особенностях воспитания девочек. Недавно она родила дочь Агату от Валерия Меладзе. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:17

2021-11-16T15:17

2021-11-16T15:17

шоубиз

знаменитости

валерий меладзе

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597225803_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_bd51d624b1f03882cdb76891278d9e6d.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Альбина Джанабаева порассуждала об особенностях воспитания девочек. Недавно она родила дочь Агату от Валерия Меладзе.В программе "Простые секреты" певица призвала ориентироваться на желания самого ребенка, на ее "территориальные, телесные и предметные границы". Иначе девочки так и будут стараться быть удобными для общества во взрослой жизни.Дочь Агата стала третьим ребенком в браке Валерия с Альбиной. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 – сын Лука. Ранее певец отмечал, что самый дорогой подарок жене он подарил как раз в честь рождения дочери.

https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, валерий меладзе, шоу-бизнес