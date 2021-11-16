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Шоубиз
https://ria.ru/20211116/dzhanabaeva-1759286735.html
Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери
Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери - РИА Новости, 16.11.2021
Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери
Альбина Джанабаева порассуждала об особенностях воспитания девочек. Недавно она родила дочь Агату от Валерия Меладзе. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:17
2021-11-16T15:17
шоубиз
знаменитости
валерий меладзе
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Альбина Джанабаева порассуждала об особенностях воспитания девочек. Недавно она родила дочь Агату от Валерия Меладзе.В программе "Простые секреты" певица призвала ориентироваться на желания самого ребенка, на ее "территориальные, телесные и предметные границы". Иначе девочки так и будут стараться быть удобными для общества во взрослой жизни.Дочь Агата стала третьим ребенком в браке Валерия с Альбиной. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 – сын Лука. Ранее певец отмечал, что самый дорогой подарок жене он подарил как раз в честь рождения дочери.
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знаменитости, валерий меладзе, шоу-бизнес
15:17 16.11.2021
 
Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери

Джанабаева рассказала о секретах воспитании дочери и призвала не делать детей "удобными"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии GQ Super Women
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Альбина Джанабаева порассуждала об особенностях воспитания девочек. Недавно она родила дочь Агату от Валерия Меладзе.

"Ошибка номер один: стараться сделать девочку удобной. "Ты должна, чтобы мама не расстраивалась, чтобы бабушка не обиделась…". То есть, девочка все время должна не обидеть, не расстроить и все время думать о ком-то", – отметила Джанабаева.

В программе "Простые секреты" певица призвала ориентироваться на желания самого ребенка, на ее "территориальные, телесные и предметные границы". Иначе девочки так и будут стараться быть удобными для общества во взрослой жизни.

"Эта девочка вырастает и продолжает быть удобной для мужа, свекрови, родителей, коллег… Она для всех удобна, а когда она подумает о себе?" – заключила артистка.

Дочь Агата стала третьим ребенком в браке Валерия с Альбиной. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 – сын Лука. Ранее певец отмечал, что самый дорогой подарок жене он подарил как раз в честь рождения дочери.
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