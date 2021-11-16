Альбина Джанабаева рассказала о секретах воспитания дочери
Джанабаева рассказала о секретах воспитании дочери и призвала не делать детей "удобными"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Альбина Джанабаева порассуждала об особенностях воспитания девочек. Недавно она родила дочь Агату от Валерия Меладзе.
"Ошибка номер один: стараться сделать девочку удобной. "Ты должна, чтобы мама не расстраивалась, чтобы бабушка не обиделась…". То есть, девочка все время должна не обидеть, не расстроить и все время думать о ком-то", – отметила Джанабаева.
В программе "Простые секреты" певица призвала ориентироваться на желания самого ребенка, на ее "территориальные, телесные и предметные границы". Иначе девочки так и будут стараться быть удобными для общества во взрослой жизни.
"Эта девочка вырастает и продолжает быть удобной для мужа, свекрови, родителей, коллег… Она для всех удобна, а когда она подумает о себе?" – заключила артистка.
Дочь Агата стала третьим ребенком в браке Валерия с Альбиной. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 – сын Лука. Ранее певец отмечал, что самый дорогой подарок жене он подарил как раз в честь рождения дочери.
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