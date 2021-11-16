https://ria.ru/20211116/dunst-1759087089.html
Кирстен Данст хочет вернуться к своей роли в "Человеке-пауке"
Кирстен Данст хочет вернуться к своей роли в "Человеке-пауке" - РИА Новости, 16.11.2021
Кирстен Данст хочет вернуться к своей роли в "Человеке-пауке"
Кирстен Данст хочет вернутся к роли Мэри Джейн Уотсон во франшизе о "Человеке-пауке", сообщает Variety. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T01:48
2021-11-16T01:48
2021-11-16T01:49
культура
кирстен данст
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кирстен Данст хочет вернутся к роли Мэри Джейн Уотсон во франшизе о "Человеке-пауке", сообщает Variety. Данст сыграла возлюбленную Питера Паркера в трех фильмах о супергерое, в 2002, 2004 и 2007 годах. Ходят слухи, что Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, ранее исполнявшие роль Человека-паука, появятся в новом фильме об этом персонаже — ленте "Человек-паук: Нет пути домой" Джона Уоттса. В своем недавнем интервью для Total Film Данст утверждала, что ее в этом проекте нет.
https://ria.ru/20211108/vechnye-1757589341.html
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кирстен данст, новости культуры, кино и сериалы
01:48 16.11.2021 (обновлено: 01:49 16.11.2021)
Кирстен Данст хочет вернуться к своей роли в "Человеке-пауке"
Кирстен Данст хочет вернутся к роли Мэри Джейн Уотсон во франшизе о "Человеке-пауке"