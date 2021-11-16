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На Алтае маршрутка насмерть сбила школьницу
На Алтае маршрутка насмерть сбила школьницу - РИА Новости, 16.11.2021
На Алтае маршрутка насмерть сбила школьницу
Уголовное дело возбудили в Барнауле по факту ДТП с маршруткой, которая насмерть сбила 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:55
2021-11-16T12:55
происшествия
барнаул
алтайский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Барнауле по факту ДТП с маршруткой, которая насмерть сбила 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.ДТП произошло 11 ноября в районе дома №53 по улице Шумакова в Барнауле. Водитель, мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Hyundai County одного из городских маршрутов, при повороте направо допустил наезд на пешехода - девочку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался на месте до приезда скорой."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Эта авария вызвала большой общественный резонанс. После ДТП госавтоинспекция записала обращение о необходимости соблюдать правила дорожного движения, которое распространили через классных руководителей в родительских чатах школ Барнаула.
https://ria.ru/20210927/irkutsk-1751929265.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:55 16.11.2021
 
На Алтае маршрутка насмерть сбила школьницу

В Барнауле завели дело после ДТП, в котором маршрутка насмерть сбила школьницу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Барнауле по факту ДТП с маршруткой, которая насмерть сбила 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло 11 ноября в районе дома №53 по улице Шумакова в Барнауле. Водитель, мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Hyundai County одного из городских маршрутов, при повороте направо допустил наезд на пешехода - девочку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался на месте до приезда скорой.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Эта авария вызвала большой общественный резонанс. После ДТП госавтоинспекция записала обращение о необходимости соблюдать правила дорожного движения, которое распространили через классных руководителей в родительских чатах школ Барнаула.
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ПроисшествияБарнаулАлтайский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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