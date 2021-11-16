https://ria.ru/20211116/dtp-1759271816.html

На Алтае маршрутка насмерть сбила школьницу

На Алтае маршрутка насмерть сбила школьницу - РИА Новости, 16.11.2021

На Алтае маршрутка насмерть сбила школьницу

Уголовное дело возбудили в Барнауле по факту ДТП с маршруткой, которая насмерть сбила 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:55

2021-11-16T12:55

2021-11-16T12:55

происшествия

барнаул

алтайский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Барнауле по факту ДТП с маршруткой, которая насмерть сбила 13-летнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.ДТП произошло 11 ноября в районе дома №53 по улице Шумакова в Барнауле. Водитель, мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Hyundai County одного из городских маршрутов, при повороте направо допустил наезд на пешехода - девочку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался на месте до приезда скорой."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Эта авария вызвала большой общественный резонанс. После ДТП госавтоинспекция записала обращение о необходимости соблюдать правила дорожного движения, которое распространили через классных руководителей в родительских чатах школ Барнаула.

https://ria.ru/20210927/irkutsk-1751929265.html

https://ria.ru/20210325/dtp-1602745213.html

барнаул

алтайский край

россия

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происшествия, барнаул, алтайский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия