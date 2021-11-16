https://ria.ru/20211116/dtp-1759228712.html

В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 16.11.2021

В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

Четыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:22

2021-11-16T09:22

2021-11-16T09:22

происшествия

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В "кутузовском" тоннеле столкнулись четыре автомобиля", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759140878.html

москва

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, кутузовский проспект