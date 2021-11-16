https://ria.ru/20211116/dtp-1759228712.html
В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 16.11.2021
В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
Четыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:22
2021-11-16T09:22
2021-11-16T09:22
происшествия
москва
кутузовский проспект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В "кутузовском" тоннеле столкнулись четыре автомобиля", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20211115/dtp-1759140878.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект
В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями
Четыре автомобиля столкнулись в тоннеле в центре Москвы, два человека пострадали