https://ria.ru/20211116/dorozhe-1759212405.html

Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро

Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро - РИА Новости, 16.11.2021

Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро

Курс евро с 2003 года опережает курс доллара. Однако сейчас европейская валюта опустилась до 1,5-годового минимума, достигнув 1,146 доллара. Но это не значит,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:15

2021-11-16T02:15

2021-11-16T02:15

экономика

доллар

сша

европа

федеральная резервная система сша

ецб

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Курс евро с 2003 года опережает курс доллара. Однако сейчас европейская валюта опустилась до 1,5-годового минимума, достигнув 1,146 доллара. Но это не значит, что в скором времени можно будет купить на доллар больше одного евро, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.По ее словам, дальнейшая политика ФРС приведет к новому росту индекса доллара к корзине мировых валют, в том числе к евро. Это значит, что евро продолжит слабеть к доллару, и тренд сохранится еще на год, но при этом не стоит ожидать, что валюты достигнут паритета, уточнила собеседница агентства.Евро, по прогнозам Сафиной, может стать дешевле доллара, если инфляция в Европе продолжит ускоряться и макроэкономические показатели ухудшатся на фоне сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и жесткой риторики ФРС США и повышения ключевой ставки. Однако эксперт пока исключила развитие событий по такому сценарию в ближайшей перспективе.

https://ria.ru/20211103/rubl-1757475885.html

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европа

россия

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экономика, доллар, сша, европа, федеральная резервная система сша, ецб, россия