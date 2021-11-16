Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Аналитик Сафина: евро будет слабеть к доллару в течение года
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Курс евро с 2003 года опережает курс доллара. Однако сейчас европейская валюта опустилась до 1,5-годового минимума, достигнув 1,146 доллара. Но это не значит, что в скором времени можно будет купить на доллар больше одного евро, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.
"Причиной давления на европейскую валюту стало усиливающееся ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы. Пока американский регулятор только сократил объем выкупа активов со 120 до 105 миллиардов долларов в ноябре, а в декабре планирует уменьшить лимит еще на 15 миллиардов долларов", — объяснила аналитик.
По ее словам, дальнейшая политика ФРС приведет к новому росту индекса доллара к корзине мировых валют, в том числе к евро. Это значит, что евро продолжит слабеть к доллару, и тренд сохранится еще на год, но при этом не стоит ожидать, что валюты достигнут паритета, уточнила собеседница агентства.
Евро, по прогнозам Сафиной, может стать дешевле доллара, если инфляция в Европе продолжит ускоряться и макроэкономические показатели ухудшатся на фоне сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и жесткой риторики ФРС США и повышения ключевой ставки. Однако эксперт пока исключила развитие событий по такому сценарию в ближайшей перспективе.